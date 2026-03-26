İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu davada, çapraz sorgunun ardından savunma avukatları iddianamenin iadesini ve tahliye talebini dile getirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Kamuoyunda 'İBB Davası' olarak bilinen ve 107'si tutuklu 407 sanığın yargılandığı davanın 11. gün duruşması devam etti. Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın hâkim ve savcı tarafından çapraz sorgusu tamamlanırken, ardından avukatları savunma yaptı.

Duruşmada söz alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çalık'ın görev süresine vurgu yaparak, 'Çok özenli bir 6 yıl geçirdi' dedi. Beylikdüzü'nün kendisi için özel bir yer olduğunu belirten İmamoğlu, Çalık ile olan kişisel bağlarına dikkat çekerek, hizmetlerinden dolayı tebrik etti. Mahkeme heyetine de seslenen İmamoğlu, yargı sürecinin ağırlığına işaret etti.

Çapraz sorgunun ardından söz alan Çalık'ın avukatı Fatih Selami Mahmutoğlu, müvekkilinin yaklaşık bir yıldır tutuklu olduğunu belirterek iddianamenin iade edilmesi gerektiğini savundu. Mahmutoğlu, suçlamaların çelişkili olduğunu ileri sürerek, 'Müvekkil örgüt üyeliğinden tutuklu, ancak farklı suçlardan dava açılmış. Bu durum hukuki belirsizlik yaratıyor' ifadelerini kullandı ve tahliye talebinde bulundu.

Bir diğer avukat Ali Mesut Seçkin ise iddianamenin 'kurgusal' olduğunu öne sürerek, isnat edilen eylemlerin büyük bölümünde müvekkilinin ifadesinin alınmadığını söyledi. Seçkin, kamu yararına yapılan işlemlerin suç gibi gösterildiğini iddia etti.

Avukat Cihan Ünal da savunmasında Çalık'ın sağlık durumuna dikkat çekti. Tutukluluk sürecinde ciddi kilo kaybı yaşandığını belirten Ünal, sağlık raporlarının savcılığa sunulduğunu ancak buna rağmen tahliye edilmediğini ifade etti. Ünal ayrıca, Çalık'ın savunmasının ardından hastaneye kaldırıldığını ve kısa süreli tedavi gördüğünü açıkladı.

Duruşma ilerleyen günlerde devam edeceği öğrenildi.