Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, ilçe protokolü ve öğrencilerin katılımıyla Karabayır Köyü'nde düzenlenen fidan dikim programında doğa için önemli bir adım atıldı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Orman İşletme Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, yüzlerce fidan toprakla buluşturulurken, katılımcılar sadece ağaç dikmekle kalmadı; aynı zamanda geleceğe umut ekti.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, çevre bilincinin küçük yaşta kazandırılmasının önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

Kaymakam Adem Öztürk, etkinlikte yaptığı değerlendirmede, doğanın korunmasının sadece bugünün değil, yarınların da en önemli sorumluluğu olduğunu vurguladı.

'Dikilen her fidan, geleceğe bırakılan en değerli mirastır' anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Öztürk, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Toprağa can, geleceğe nefes olan fidan dikim etkinliği; doğa sevgisinin, çevre duyarlılığının ve toplumsal farkındalığın güçlü bir yansıması oldu.