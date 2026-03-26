Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda incelemelerde bulundu.

KÜTAHYA (İGFA) - Doğayla iç içe yapısı, yeşil alanları ve göl manzarasıyla şehrimizin önemli yaşam alanlarından biri olan parkta gerçekleştirilen ziyarette; mevcut durum yerinde değerlendirilirken, alanın daha işlevsel ve estetik bir yapıya kavuşturulmasına yönelik yapılabilecek düzenleme ve çalışmalar titizlikle ele alındı.



Vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte daha konforlu, güvenli ve keyifli vakit geçirebileceği bir yaşam alanı oluşturulması hedefiyle ziyaret edilen parkta; altyapı ve üstyapı iyileştirmeleri, çevre düzenlemeleri, sosyal donatı alanlarının geliştirilmesi ve yaz döneminde kültür sanat etkinlikleriyle alanın daha aktif kullanılması konularında kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

Başkan Kahveci'ye incelemeleri sırasında ilgili birim müdürleri ve belediye encümen üyeleri eşlik etti. Yetkililerden detaylı bilgi alınarak yapılabilecek çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Gerçekleştirilen inceleme, Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nın yaz sezonuna daha güçlü bir şekilde hazırlanması adına atılacak adımların değerlendirilmesiyle sona erdi.