Baharın müjdecisi, birlik ve beraberliğin simgesi Nevruz Bayramı, Kocaeli'de büyük bir coşkuya sahne oldu. Farklı kültürlerin renk kattığı etkinliklerde yüzlerce vatandaş bir araya gelirken, geleneksel ritüeller ve gösterilerle Nevruz'un birlik ve kardeşlik ruhu hep birlikte yaşatıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de baharın habercisi Nevruz, yüzlerce vatandaşın katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Kocaeli Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Kent Konseyi ve Kocaeli Uluslararası Misafir Öğrenciler Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinlik, farklı kültürlerin bir araya gelmesiyle kutlandı.

Programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

'NEVRUZ, KÜLTÜREL DEĞERLERİN GÜÇLÜ İFADESİDİR'

Programda söz alan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, baharın müjdecisi Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, Nevruz'un kültürel değerlerin güçlü ifadesi olduğunu ifade etti. Ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, şehir dışında olduğu için programa katılamayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın selamını ileterek konuşmasına başladı.

'NEVRUZ YENİDEN DOĞUŞUN SİMGESİDİR'

Abiş yaptığı konuşmada şunları aktardı: 'Nevruz kadim zamanlardan bu yana barışın, umudun ve yeniden doğuşun simgesidir. Ağaçların filizlendiği, hayatın tazelendiği bu özel gün bizlere de yeni kapılar açmaktadır. Bu kadim bayram geçmişten geleceğe uzanan kadim bir mirastır. Bu mirası yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Nevruz Bayramı kırgınlıkların geride bırakıldığı, dostlukların pekiştiği özel bir zamandır. Bizler bu değerleri yaşatarak geleceğe daha güçlü bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Özellikle gençlerimizin bu kadim mirası yaşatması bizler için çok değerlidir. Nevruz Bayramı'nın ülkemize şehrimize ve tüm insanlığa sağlık barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum.'

'NEFRUZ, ÖRFÜMÜZÜN GENÇLERE AKTARILMASI İÇİN FIRSAT'

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, 'Bugün hava diğer günlere nazaran daha farklı. Biraz önce misafir öğrencilerimiz 'Ne güzel güneşli bir gün' dediler. Ben de dünkü gibi yağmurlu olursa ne yaparız diyordum. Çok şükür tam günün anlam ve önemine uygun bir hava var. 21 Mart'ta yapmamız gereken programı Ramazan Bayramı vesilesiyle bugün icra ediyoruz. Katılımınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Yanı başımızda savaşlar devam ediyor, maalesef ülkeler savaş halindeler, insanlar ölüyor. Bizim coğrafya olarak bulunduğumuz jeopolitik konumda bu tür bayramlar daha önemli hale geliyor. Bu bayramlar bizim örfümüzün gençlere aktarılması ve geleceğe taşınması için fırsat sunuyor. Emeği geçen bütün kurumlara teşekkür ediyorum. Özellikle üniversitemizde öğrenim gören bu bayramı renklendiren misafir öğrencilerimize teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.

KÜLTÜREL ZENGİNLİK SAHNEYE TAŞINDI

Nevruz'un birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yansıtan program kapsamında Türk dünyasına ait dans gösterileri, müzik dinletileri ve geleneksel ritüeller vatandaşlarla buluştu. Katılımcılar hem keyifli vakit geçirdi hem de farklı coğrafyalara ait kültürel değerleri yakından tanıma fırsatı buldu

GELENEKSEL RİTÜELLER YAŞATILDI

Programda Nevruz'un simgeleri arasında yer alan yumurta tokuşturma, demir dövme ve ateşten atlama gibi geleneksel ritüeller de gerçekleştirildi. Etkinlik sonunda ise katılımcılara fidan dağıtımı yapılarak, Özbek pilavı ikram edildi.