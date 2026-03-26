Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçeye kazandırılan yeni bir çalışmanın daha temelinin atıldığını duyurdu. Özgürlük Mahallesi'nde artan ihtiyaç ve ilçe sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda harekete geçen Başkan Çiftçi, yeni bir bilgi evi ve aile sağlığı merkezini daha Çayırova'ya kazandırıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Eğitim önceliğimiz, çocuklarımız geleceğimiz anlayışıyla hareket eden ve ilçeye bu alanda birçok yatırımı kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yeni bir projenin daha temel atma törenini gerçekleştirdi.

Özgürlük Mahallesi'nde artan ihtiyaç ve vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda harekete geçen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Behram Çobanoğlu Parkı'ndaki alana yeni bir bilgi ve aile sağlığı merkezi kazandırmak için düğmeye bastı.

Çalışmalarına başlanan Özgürlük Mahallesi Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi projesi kapsamında, hafriyat ve grobeton seriminin akabinde, bugün temel beton serimi gerçekleştirildi.

Temel betonu atılan proje kapsamında, Özgürlük Mahallesi'ne yeni bir sağlık ocağı, bilgi evi, kütüphane, kitap kahve ve kadınlar için spor salonu kazandırılmış olacak.

'TALEBE DUYARSIZ KALMADIK'

Temel atma töreninde açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şunları dile getirdi; 'Çayırovalı kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın daha güzel hizmet alabilmeleri için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz nokta, Özgürlük Mahallesi'nde vatandaşlarımızın en yoğun ikamet ettiği yer. Bu noktada sağlık ocağına ve bilgi evine ihtiyaç olduğuna dair, vatandaşlarımızdan yoğun bir talep geldi ve biz de bu talebe duyarsız kalmadık.

'İNŞAATIMIZA BAŞLADIK'

Bundan önceki sözlerimizde olduğu gibi, bu sözümüzün de yerine getirilmesi için inşaatımıza başladık. Burada birçok fonksiyonu içeren bir çalışma yapıyoruz. İçerisinde hanımefendilerin spor yapabileceği bir spor salonu olacak, sağlık ocağı olacak, okul öncesi ve ilköğretim, ortaokul ve lise dönemindeki, çocuklar ile gençlerin gelip faydalanabileceği, kendilerini geliştirebileceği kütüphanemiz ve bilgi evimizi içeren bir bina inşa ediyoruz. Bu güzel hizmetimizi hayırsever firmamız Reysaş Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven ile birlikte yapıyoruz. Ben bu vesile ile kendilerine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun bu inşaatımızı da kazasız belasız tamamlayıp, vatandaşımızın hizmetine açacağız.'