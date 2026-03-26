Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bölgedeki gerilimlere rağmen Türkiye'nin barış, istikrar ve itidal eksenli dış politikadan geri adım atmayacağını söyledi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek başlayan Erdoğan, teşkilatların Ramazan boyunca yürüttüğü sosyal dayanışma çalışmalarını övdü.

Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşa ulaşıldığını belirten Erdoğan, iftar programları, yardım faaliyetleri ve depremzedelere yönelik desteklerle 'dayanışma ruhunun güçlendirildiğini' ifade etti.

Bölgesel gelişmelere de değinen Erdoğan, Orta Doğu'da artan gerilim ve çatışmalara dikkat çekerek, sivillerin hedef alındığını ve büyük bir insani kriz yaşandığını söyledi. Türkiye'nin komşu halklar arasında ayrım yapmadan barıştan yana tavır aldığını vurgulayan Erdoğan, 'Aynı coğrafyanın insanları olarak acımız da kaderimiz de ortaktır' dedi.

İsrail'in politikalarını sert sözlerle eleştiren Erdoğan, özellikle Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalara tepki göstererek, ibadet özgürlüğünün engellenmesini 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin dış politikada dengeli ve soğukkanlı bir çizgi izlediğini belirten Erdoğan, 'Devlet olarak nefret söylemlerine ve savaş çığırtkanlıklarına asla teslim olmayacağız. Herkes için barış ve istikrar hedefiyle hareket etmeyi sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı. Muhalefete de eleştiriler yönelten Erdoğan, Türkiye'nin mevcut süreçte doğru bir politika izlediğini savunarak, hükümetin önceliğinin küresel dalgalanmalara karşı ekonomiyi korumak olduğunu dile getirdi. Ekonomide yaşanan zorlukların geçici olduğunu belirten Erdoğan, 'Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacak' dedi.