Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ünye'de hizmete sunulan El Emeği Çarşısı, yapılan yenileme çalışmalarıyla modern ve daha kullanışlı bir yapıya kavuşturuldu.

ORDU (İGFA) - Ordu'da gerçekleştirilen tadilat kapsamında fiziki durumu oldukça kötü olan iki dükkânın ara bölmesi kaldırılarak alan genişletildi.

Çarşının tavan ve duvarları tamamen yenilenirken, kadınların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde küçük bir mutfak ve mescit de alana kazandırıldı.

DAHA KONFORLU VE MODERN BİR HALE GETİRİLDİ

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, kadınların üretime katılarak ev ekonomilerine destek sağlamalarını teşvik eden projelerine devam ediyor.

Bu kapsamda Altınordu ve Ünye ilçelerinde kurulan El Emeği Çarşılarıyla kadınların sosyal hayat içerisinde daha aktif rol almaları hedefleniyor.

Kadınlardan gelen talepler doğrultusunda Ünye El Emeği Çarşısı'nın fiziki yapısını iyileştiren ekipler, yapılan çalışmalarla alanı daha konforlu ve modern bir hale getirdi. Yenilenen çarşıda kadınların hem üretim yapabileceği hem de keyifle vakit geçirebileceği bir ortam oluşturuldu.

Ünye Kaledere Mahallesi Kasaplar Sokak'ta yer alan El Emeği Çarşısı, önümüzdeki hafta yeniden kadınların hizmetine sunulacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kadınların üretim süreçlerine katılımının önemine dikkat çekerek, 'Çalışmalarımızın merkezinde üretim yer alıyor. Kadınlarımızın el emeklerini kazanca dönüştürmelerini çok önemsiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak düşünen, üreten ve rekabete hazır tüm vatandaşlarımızın yanındayız' ifadelerini kullandı.