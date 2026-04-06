Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında anlamlı bir farkındalık programına imza attı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Otizmi Anlamak' panelinde, erken tanının önemi, doğru yaklaşım yöntemleri ve toplumda yaygın olan yanlış bilgiler ele alındı.

Alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşen programda, otizme dair bilimsel veriler katılımcılarla paylaşıldı. Yoğun ilgi gören panelde vatandaşlar, merak ettikleri sorulara doğrudan uzmanlardan yanıt alma imkânı buldu.

Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Yaşam Destek Akademisi iş birliğiyle düzenlenen 'Otizmi Anlamak' paneli, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Alanında uzman isimlerin yer aldığı panelde, otizme ilişkin bilimsel veriler, erken tanının önemi ve doğru yaklaşım yöntemleri kapsamlı şekilde ele alındı. Programın moderatörlüğünü Uzman Psikolog Dilara Demiröz üstlenirken, Doç. Dr. Şenay Kılınçel ve Dr. Alperen Sağdıç konuşmacı olarak katıldı.

Panelde 'Otizmde Erken Tanı ve Doğru Yaklaşım' başlığıyla değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Şenay Kılınçel, sosyal gelişimin bebeklik döneminde başladığını belirterek erken dönemde kurulan iletişimin kritik rolüne dikkat çekti. Çocukların sosyal karşılık vermemesi, göz teması kurmaması ve iletişim başlatmakta zorlanmasının önemli belirtiler arasında yer aldığını ifade eden Kılınçel, otizmin farklı seviyelerde görülebileceğini ve konuşma becerisi gelişmiş bireylerde de spektrumun yer alabileceğini vurguladı.

YANLIŞ BİLİNENLER BİLİMSEL VERİLERLE ELE ALINDI

Panelin bir diğer konuşmacısı Dr. Alperen Sağdıç ise 'Otizmi Anlamak: Mitler, Bilim ve Gerçekler' başlıklı sunumunda, toplumda yaygın olan yanlış bilgilere dikkat çekti. Sağdıç, bilimsel veriler ışığında doğru bilinen yanlışları açıklayarak toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine vurgu yaptı. Program sonunda katılımcılar, uzman isimlere merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu. İnteraktif şekilde tamamlanan panel, katılımcılardan tam not aldı.