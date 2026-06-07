Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin turizme kazandırdığı ada, 9 Haziran'da kapılarını yeniden açıyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Fatsa Fener Adası, yeni sezonda ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in prestij projeleri arasında yer alan ada, 9 Haziran'da yeniden kapılarını açacak.

Açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Fatsa Fener Adası'nda sezon öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Ordu'nun turizm potansiyelini artırmak ve mevcut cazibe merkezlerini daha çekici hale getirmek amacıyla hayata geçirilen proje, bu yıl da yoğun ziyaretçi akını bekliyor.

9 HAZİRAN'DA ZİYARETE AÇILIYOR

Yeni sezonla birlikte düzenlenecek tekne seferleri sayesinde vatandaşlar adaya ulaşabilecek. Karadeniz'in eşsiz manzarası eşliğinde adayı ziyaret edecek misafirler, hem doğayla iç içe vakit geçirecek hem de farklı bir deneyim yaşayacak. 9 Haziran Salı günü saat 11 ile 17 saatleri arasında adaya turlar düzenlenecek.

DENİZİN ORTASINDA YENİ BİR YAŞAM ALANI

Fatsa açıklarında denizin ortasında bulunan kayalık alan üzerine inşa edilen Fener Adası, yapılan düzenlemelerle modern bir turizm destinasyonuna dönüştürüldü.

Ahşap yürüyüş platformları, 100 kişilik açık alan, kafe, seyir terası, seyir dürbünleri, balık izleme havuzları ve kuş gözlem noktalarıyla ziyaretçilerine farklı imkânlar sunan ada, bölge turizmine önemli katkı sağlıyor.

Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Fatsa Fener Adası'nın yeni sezonda da Ordu turizminin gözde duraklarından biri olması bekleniyor.