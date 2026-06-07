Nikâh tarihlerini özel bir günle taçlandırmak isteyen çiftler, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı organizasyonda hayatlarını birleştirdi.

ORDU (İGFA) - Ordu'da evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen çiftler, özel anlam taşıyan 06.06.2026 tarihini tercih etti. Altınordu ilçesinde bulunan Kirazlimanı Yaşam Merkezi'ndeki Ordu Büyükşehir Belediyesi Nikâh Dairesi'nde, normal günlerde ortalama 7-8 nikâh kıyılırken, bu özel günde 22 çift hayatlarını birleştirerek dünyaevine girdi.

Yoğun talebin yaşandığı bu anlamlı günde Ordu Büyükşehir Belediyesi de genç çiftleri yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediyesi, nikâh tarihlerini 06.06.2026 olarak belirleyen çiftler için Kirazlimanı Yaşam Merkezi'nde özel bir organizasyon hazırladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla gerçekleştirilen organizasyonda nikâh salonu özel olarak süslenirken, genç çiftler ve aileleri unutulmaz anlar yaşadı.

Nikâh heyecanını özel bir atmosferde yaşayan çiftler, kendileri için hazırlanan sürpriz dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Güler'e teşekkür etti.

Özel tarihlerde evlenmeyi tercih eden çiftlerin yoğun ilgisiyle renkli görüntülere sahne olan organizasyon, yeni evlenen çiftlerin hafızalarında güzel bir anı olarak yer aldı.

Büyükşehir Belediyesinin jestiyle anlam kazanan gün, mutluluklarını taçlandıran çiftler için daha da unutulmaz hale geldi.