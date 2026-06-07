Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin en uzun kırsal yol ağına sahip illerinden biri olan Ordu'da, 19 ilçede eş zamanlı yürütülen yol çalışmaları kapsamında Perşembe ilçesinde uzun yıllardır beklenen bir yatırım daha hayata geçiriliyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde sürdürülen çalışmalarla, vatandaşlar güvenli ve konforlu ulaşım imkanlarına kavuşuyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Perşembe ilçesinde Kırlı, Hacılar, Selimiye, Çamarası, Karaoluk ve Yeşilyurt mahallelerini birbirine bağlayan güzergâhta başlatılan sıcak asfalt çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Toplam 5 kilometrelik yol ağında geçtiğimiz hafta başlayan çalışmalar kapsamında ekipler, kısa sürede 2 kilometrelik bölümü sıcak asfaltla buluşturdu. Kalan kısmın da tamamlanmasıyla birlikte bölge halkının yıllardır beklediği ulaşım yatırımı hayata geçirilmiş olacak.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Mahalle sakinleri, uzun yıllardır özlemini çektikleri yolun sıcak asfalt konforuna kavuşmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

Vatandaşlar, 'Yıllardır beklediğimiz bir yoldu. Başkanımız Hilmi Güler'den Allah razı olsun. Mahallelerimiz sıcak asfalta kavuşuyor. Çalışmalar başladı ve Başkanımız da bizleri yalnız bırakmayarak bölgemizi ziyaret etti. Verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Tamamlandığında altı mahalleyi birbirine daha güvenli ve konforlu şekilde bağlayacak olan yol, bölgedeki ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak.