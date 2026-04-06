Kocaeli'de yaşayan ve kitap sevgisiyle çevresine ilham veren 68 yaşındaki Maksut Bayazıt; güler yüzü, samimi sohbeti ve kitaplara olan tutkusu ile gençlere örnek oluyor. Evinde 10 bini aşkın kitaptan özel kütüphane oluşturan Maksut Amca, özellikle adından dolayı merak ettiği Alev Alatlı Kütüphanesi'ni ilk kez ziyaret ederek hayranlığını ifade etti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Maksut Amca'yı önce evinde ziyaret ederek yılların birikimi olan kütüphanesini yerinde inceledi. 10 bini aşkın kitaptan oluşan bu özel kütüphane, onun kitaplarla kurduğu güçlü bağın en somut göstergesi oldu. 'Elime kitap almadığım gün yok' diyen Maksut Amca, günde ortalama 3 ila 5 saat kitap okuduğunu belirterek, 'Kitap okumak bir hastalık gibi ama en güzelinden. Sayfaları çevirdikçe içim açılıyor' sözleriyle kitaplara olan tutkusunu dile getirdi.

Kitap sevgisinin temellerinin genç yaşlarda atıldığını anlatan Maksut Amca, 1967 yılında 'Bilim ve Teknik' dergisiyle başlayan okuma serüveninin hiç kesilmediğini ifade etti. O günden bu yana her ay dergi ve kitap almaya devam ettiğini söyleyen Bayazıt, yıllar içinde evini adeta bir kütüphaneye dönüştürdü. Ayrıca Maksut Amca, yıllardır geldiği Kocaeli Kitap Fuarı'nın kitapçıklarını da özel bir köşede muhafaza ediyor. Kitapçıkların üzerine aldığı notlarda fuardan her yıl neredeyse bir valiz dolusu kitap satın aldığı görülüyor.

GENÇLERE KİTAP DAĞITAN BİR GÖNÜL İNSANI

Maksut Amca yalnızca okumakla kalmıyor, çevresindekileri de okumaya teşvik ediyor. Kitaplarını kolay kolay paylaşmadığını belirten Bayazıt, çocuk kitaplarına ise ayrı bir önem veriyor. Evine gelen çocuklara kitap hediye ettiğini söyleyen Bayazıt, 'Buradan bir kitap al ama mutlaka oku' sözleriyle gençlere çağrıda bulunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Millet Bahçesi içerisinde hizmete sunulan Alev Alatlı Kütüphanesi, Maksut Amca'nın bir diğer durağı oldu. Kütüphaneye 'büyük yazar' dediği Alev Alatlı isminden dolayı gelmek istediğini ancak çeşitli sebeplerle fırsat bulamadığını belirten Bayazıt, kütüphanenin imkânlarını görünce hayranlığını gizleyemedi. 'Benim zamanımda böyle bir kütüphane hayal bile edilemezdi' diyen Maksut Amca, kütüphaneyi çok beğendiğini ve bu hizmetlerin Kocaeli için büyük bir kazanım olduğunu ifade etti.

Kütüphane gezisi sırasında ders çalışan ve kitap okuyan gençlerle bir araya gelen Maksut Amca, onlarla sohbet ederek okumanın önemini anlattı. Kütüphanenin huzurlu atmosferine dikkat çeken Bayazıt, 'Burası bir huzur adresi. Benim gençliğimde olsaydı buradan çıkmazdım' dedi.

Ziyaretin ardından Maksut Amca'ya çeşitli kitaplar hediye edilirken, kendisinin de bundan sonra Alev Alatlı Kütüphanesi'nin daimi ziyaretçilerinden biri olacağını belirtti. Maksut Bayazıt, çayını içip kitabını okuyacağı bu mekânda kütüphane üyeleriyle buluşmaya devam edeceğini söyledi.

Kocaeli'nin değerlerinden biri olan Maksut Bayazıt, hayatını kitaplarla şekillendiren örnek kişiliğiyle dikkat çekiyor. Okuma alışkanlığını yaygınlaştırmaya yönelik sözleri ve yaşam hikâyesiyle her yaştan vatandaşa ilham veren Maksut Amca, adeta yaşayan bir 'bilgi çınarı' olarak Kocaeli'nin kültürel hayatına katkı sunmaya devam ediyor.