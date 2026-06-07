Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Dilovası Millet Bahçesi'nde buldukları Alzheimer hastası Hayriye isimli kadını ailesine kavuşturdu. Ayrıca Gebze'de kaybolan şahsi eşyaları sahiplerine teslim ederek sosyal destek çalışmalarını sürdürdü.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde yürüttükleri denetim faaliyetlerinin yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek çalışmalarını da sürdürüyor. Kocaeli'nin huzur ve güvenliği için görevini sürdüren ekipler, ihtiyaç duyulan her noktada sosyal sorumluluk anlayışı ile vatandaşların her ihtiyacında yanında oluyor.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için sahada aktif çalışan Kocaeli Büyükşehir Zabıtası, ihtiyaç duyulan her noktada çözüm üretiyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri, son olarak Dilovası Millet Bahçesi'nde bulunan ve adının Hayriye olduğunu söyleyen yaşlı bir kadını fark etti. Yapılan görüşmelerde alzheimer hastası olduğu anlaşılan kadın, ekipler tarafından koruma altına alındı. Kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesinin ardından yaşlı kadın güvenli bir şekilde evine ulaştırılarak ailesine teslim edildi.

KAYIP EŞYALARI ZABITA BULDU

Öte yandan Gebze Bölgesi Zabıta Amirliği'ne başvuran mağdur bir vatandaşın yardım talebi üzerine de harekete geçen ekipler, vatandaşın Büyükşehir Belediyesi'nin barınma hizmetlerinden yararlanmasını ve güvenli bir ortamda konaklamasını sağladı. Gebze Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen rutin devriye sırasında ise bir vatandaşa ait cep telefonu, kimlik kartı ve Kocaeli kartı bulundu. Zabıta ekipleri tarafından tutanak altına alınan eşyalar sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi.