Doğayı, biyolojik çeşitliliği ve ekolojik dengeyi korumaya yönelik farkındalık çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bursa Leylek Şenliği', ikinci gününde de renkli etkinliklere sahne oldu.

BURSA (İGFA) - Doğayı, biyolojik çeşitliliği ve ekolojik dengeyi korumaya yönelik farkındalık çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bursa Leylek Şenliği', ikinci gününde de renkli etkinliklere sahne oldu.

'Yaren Leylek ve Adem Amca' hikayesiyle dünya çapında tanınan Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde gerçekleştirilen şenlik, her yaştan ziyaretçiye doğayla iç içe unutulmaz anlar yaşattı.

Festivalin ikinci ve son gününde düzenlenen Yaren Leylek Koşusu, çocuklara yönelik eğitici atölye çalışmaları, Uluabat Gölü sandal gezileri ve leylek temalı uçurtma şenliği, aileler için keyifli zaman geçirme imkanı sağlarken; fotoğraf sergileri, kahoot yarışması, zumba etkinliği, Karacabey Belediyesi Kadın Ritim Grubu Gösterisi ve Karacabey Musiki Derneği Rumeli Türküleri Korosu da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Gün boyunca devam eden etkinliklere katılan ziyaretçiler, Uluabat Gölü'nün eşsiz atmosferinde keyifli vakit geçirdi.

Doğayı koruma bilincini yaygınlaştıran yönleriyle, başta çocuklar olmak üzere tüm katılımcılar için şenliğin yararlı ve eğlenceli olduğunu söyleyen vatandaşlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçenlere teşekkür etti.