Balıkesir2de Altıeylül Belediyesi'nin kültürel etkinlikleri kapsamında, Balıkesir Emekli Emniyet Mensupları Derneği ile Grup Metronom'un ortaklaşa düzenlediği 'Yaza Merhaba' konseri, Asuva Park Amfi Tiyatro'da müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Engin YILMAZ / BALIKESİR (İGFA) - Altıeylül Belediyesi'nin kültürel etkinlikleri kapsamında, Balıkesir Emekli Emniyet Mensupları Derneği ile Grup Metronom'un iş birliğinde düzenlenen 'Yaza Merhaba' konseri, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Asuva Park Amfi Tiyatro'da ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikte Grup Metronom sahne alırken, solistler Hasan Süyköz, Ferhan Köksal ve Murat Betim de seslendirdikleri eserlerle geceye renk kattı. Konserde Türk müziğinin sevilen eserleri seslendirilirken, katılımcılar şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Balıkesir Emekli Emniyet Mensupları Derneği ile Grup Metronom'un ortak organizasyonu olarak hayata geçirilen etkinlik, Emekli Emniyet mensuplarının sosyal ve kültürel faaliyetlere verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. Yaz mevsiminin gelişini müzikle kutlayan vatandaşlar, keyifli bir akşam geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Müzik ve eğlencenin bir arada olduğu gecede Asuva Park Amfi Tiyatro'yu dolduran izleyiciler, sanatçıların performanslarını alkışlarla destekledi. Kültür ve sanatın birleştirici gücünün hissedildiği etkinlik, katılımcılardan tam not aldı.

Dernek yöneticileri, etkinliğe katkı sunan Altıeylül Belediyesi'ne, Grup Metronom üyelerine ve konsere ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.