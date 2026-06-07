Bunlar da ilginizi çekebilir

Etkinlik, protokol üyelerinin sergiyi gezmesi ve çocukların eserlerine yönelik tebrikleriyle sona erdi. Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen sergi, farklı kültürleri aynı amaçta buluşturarak katılımcılardan tam not aldı.

Etkinliğe katılan Bursa Ortodoks Topluluğu Metropoliti Yuakim Billis de çevrenin korunmasının tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Serginin küratörü resim öğretmeni Elena Markova, öğrencilerinin çalışmalarının sergilenmesinin motivasyonlarını artırdığını ifade ederken, Kuluçkahane Fikir Kulübü adına konuşan Burhan Kurtulmuş ise farklı kurumları ortak bir amaç etrafında buluşturduklarını söyledi.

Serginin açılışında konuşan Bursa Rus Kültür Derneği Başkanı Mila Mutlu, Bursa'nın çevre duyarlılığına dikkat çekerek ortak çalışmaların önemini vurguladı. Z Doğa Derneği Başkanı Zeynep Göksu İnayet ise çevre bilincinin çocuk yaşta kazanılması gerektiğini belirterek doğanın sanat yoluyla anlatılmasının önemine değindi.

Çocukların çevre sorunlarına dikkat çektiği resimlerden oluşan sergide; hava kirliliği, su kaynaklarının korunması, iklim değişikliği ve doğanın sürdürülebilirliği gibi temalar işlendi. Minik sanatçılar, eserlerini katılımcılara anlatarak çevre bilinci konusundaki düşüncelerini paylaştı.

BURSA (İGFA) - TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi ev sahipliğinde, Z Doğa Derneği ve Bursa Rus Kültür Derneği paydaşlığında düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü Sergisi, Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi'nde ziyaretçilere açıldı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.