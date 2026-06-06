Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un İzmir’deki Amerikan Hastanesi açılışında anlattığı fıkra, kamuoyunda infiale yol açtı. Cinsiyetçi ve ayrımcı içerdiği gerekçesiyle her kesimden tepki toplayan ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattı. Tepkilerin ardından Rahmi Koç yazılı bir açıklamayla özür diledi.

Olay Nasıl Gelişti? Ne Demişti?

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, İzmir'in Balçova ilçesindeki Amerikan Hastanesi'nin açılış töreninde kürsüye çıktı. Aralarında eski Başbakan Binali Yıldırım ve yerel bürokratların da bulunduğu protokolün önünde, bir doktor ile Kürt bir kadın hasta arasında geçtiğini iddia ettiği bir fıkrayı paylaştı.

Koç'un konuşmasında yer verdiği, "Doktor Kürt kadının derdini dinlemiş. 'Hanımefendi perdenin arkasına gidin, soyunun' deyince kadın demiş ki, 'Doktor Bey, ilk sen soyun'" şeklindeki ifadeleri, cep telefonu kameralarınca kaydedilerek sosyal medyaya sızdırıldı. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte "cinsiyetçilik" ve "ayrımcılık" suçlamalarıyla sosyal medyada büyük bir protesto dalgası başladı.

⚖️ Yargı Harekete Geçti: Bakan Gürlek’ten "Terazi" Vurgusu

Görüntülerin infial yaratmasının ardından yargı kanadı jet hızıyla devreye girdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Rahmi Koç hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddesi uyarınca "Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama" suçundan re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlattı.

Konuya ilişkin en net açıklamalardan biri Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten geldi. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yargının unvan tanımazlığına dikkat çekti: "Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez."

💬 Ankara ve Siyaset Dünyasından Sert Tepkiler

Skandal ifadelere hem iktidar hem de muhalefet kanadından arka arkaya kınama mesajları yayımlandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınıyoruz. 'Kürt kadın' ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir. İnanç, etnik köken ve cinsiyet üzerinden üretilen aşağılayıcı yaklaşımlar nefret söylemi doğurur. Bu nefret söylemi 'mizah' kılıfıyla mazur gösterilemez."

DEM Parti Genel Merkezi: Yapılan resmi açıklamada, sözlerin yapısal ve tarihsel bir mağduriyeti alay konusu haline getirdiği belirtilerek, "Mizah kisvesi altında Kürt kadınların dilini, kimliğini ve bedenini hedef alan cinsiyetçi söylemler, erkek egemen zihniyetin bir sonucudur. Irkçılığın ve cinsiyetçiliğin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz" denildi. Ayrıca İzmir Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan: Görüntüleri paylaşarak, "Hiç mi utanma yok sizde. Tek kelimeyle rezillik" ifadeleriyle sert tepki gösterdi.

Doğu ve Güneydoğu İş Dünyası (DOGÜNKAD vb.): Bölgesel iş kadınları ve iş dünyası dernekleri de ortak deklarasyon yayımlayarak, Kürt kadınlarının bölge ekonomisindeki ve girişimcilikteki emeğine vurgu yaptı; bu tarz fıkraların toplumsal barışı zedelediğini duyurdu.

🛑 Rahmi Koç’tan Geri Adım: "İçtenlikle Özür Diliyorum"

Yargı soruşturmasının açılması ve tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine, Koç Holding’in resmi sosyal medya hesaplarından Rahmi Koç imzalı yazılı bir özür metni yayımlandı. Koç, herhangi bir toplumsal grubu hedef alma amacı gütmediğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı: "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim."

Kamuoyunda, Koç’un özür beyanına rağmen açılan adli soruşturmanın seyrinin ne olacağı ve savcılığın ifade çağrısı yapıp yapmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.