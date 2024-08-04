Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, canlı yayında kentsel dönüşüm için tarihi bir çağrı yaptı ve yatırım müjdeleri verdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, TV264 canlı yayınında şehrin duayen gazetecilerinin sorularını cevapladı.

Şehrin dünü, bugünü ve yarınını anlatan Başkan Alemdar, geleceğe yönelik planladıkları önemli projeleri anlattı.

Özellikle şehir trafiği, deprem ve kentsel dönüşüm konuları üzerinde duran Alemdar, 1 milyon Sakaryalıya kentsel dönüşüm için herkesin elini taşın altına koyması konusunda tarihi bir çağrı yaptı. "Asfaltsız yaşanabilir ama riskli binalarda yaşayamayız" ifadelerine vurgu yaparak ömrünü ortaya koymaya hazır olduğunu ifade eden Alemdar, ayrıca şehirdeki trafik sorununu ortadan kaldıracak formülleri sıraladı.

METROBÜS MÜJDESİ

Raylı sistemin hizmete alınacağı süreye kadar Adapazarı, Serdivan ve Yenikent bölgesindeki ulaşımı devreye alacakları metrobüslerlerahatlatacaklarını müjdeleyen Başkan Alemdar, Sakarya için elzem olan konulara değindi.

Raylı sistem gelinceye kadar metrobüs sistemini Sakarya'ya getireceklerini belirten Başkan Alemdar, "Metrobüslerimizi çalıştırabilmeye uygun olan güzergahlarda kullanacağız. İlk etapta sayıları 10’a kadar çıkabilir. Bu da Yeniket’ten üniversiteye ve Millet Bahçesi’ne kadar uygun. Bizim derdimiz yolcuyu şehir merkezinin en yakın noktalarına taşımak. Sadece insanlar için değil bütün canlılar için Sapanca Gölü olmazsa olmazdır. Gölü korumak kendi canımızı korumaktır.Sapanca Gölü’nün debisi kuraklıkla beraber düşüyor.Su kullanımını ve tahsisini yeniden gözden geçirmeliyiz.Gölün havzasını küçülten sazlıklar var. Bakanımızla görüştük. O da hassas. Bizim tek hayalimiz dört bir yanını yürüyerek gezebileceğimiz bir Sapanca Gölü’dür. Arıtma tesislerinde arıtacağımız evsel atık suyu itfaiye, bahçe, park, meydan temizliğinde kullanacağız. Su hayattır. Suyu bilinçli kullanmak elzemdir.” diye konuştu.

Yeni kanunun daha önceki veterinerlik kanunundan ağır olmadığını ifade eden Alemdar, "AK Parti’nin duruşu insani ve İslami sorumluluk içerisindedir. Bizim hayvan sevgimiz insan sevgisiyle eşdeğerdir. Her biri Allah’ın yarattığı bir candır. İnsanımızın can güvenliğini korumalıyız. Bireysel olarak kapınızda evinizde kedi köpeğe bakabilirsiniz. Popülasyonun artmasının sebebi bilinçsiz sahiplenmedir. Avrupa’nın büyük ülkeleri kendi ülkelerinde bizde eleştirilen, yeni uygulanması planlanan tedbirleri uyguluyor ve böyle bir sorunu oralarda göremezsiniz.” dedi.

“YAZLIK KAVŞAĞI İÇİN 25 MİLYON TL’NİN ONAYINI ALDIK”

Bu arada Sakarya'nın beklentisi konusunda da çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Alemdar, "Bakanlığımızla görüştük. Yazlık Kavşağı için bakanlığımızdan 25 milyon desteğin onayını aldık. Uygulama projemiz başlayacak.İnşallah bölgedeki trafik yükünü hafifletecek bir yatırımı şehrimize kazandıracağız. AKM’yi eski günlerine kazandıracağız. Şehrin kültür ve sanatını, eski ve hatırlanan mekanlarda yeniden canlandıracağız. AKM denildiğinde bu şehirde binlerce kişinin hatıraları akıllara gelir. İnşallah kış programları başladığında AKM’yieski günlerine çevireceğiz. Şehrimizin tamamında kültür ve sanat programlarının aktif kullanılması için çalışacağız” diye konuştu.