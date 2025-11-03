Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Pamukova Mekece'ye seçim döneminde verdiği sözü tuttu. Mekece Sosyal Tesisleri'nin temeli gerçekleştirilen törenle atıldı ve çalışmalar başladı. Başkan Alemdar, törende bu kez Pamukova'ya yeni meydan, cami ve belediye binasının inşası için müjde vererek 2026'yı işaret etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar,seçim sürecinde Pamukova Mekecebölgesinde yaptığı ziyaretlerde bölgeye bir sosyal tesis kazandırmak için söz vermişti. İlçenin sosyal hayatına değer katacakMekece Sosyal Tesisleri için çalışmalar ise bir süre önce başlamıştı.

Başkan Alemdar sözünü tuttu ve ihale-projelendirme süreci tamamlanan sosyal tesis için bugün görkemli bir temel atma töreni düzenlendi.

Temel atma törenine Başkan Yusuf Alemdar'ın yanı sıra TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, Milletvekilleri Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya,Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan,Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, Büyükşehir bürokratları, muhtarlar, basın mensupları ve bölge halkı katıldı.

Seçim sürecinde verdikleri hiçbir sözü unutmadıklarını ifade eden Alemdar, bugün Sakarya'nın dört bir yanında yatırımların birer birer yükseldiğini ifade etti.

PAMUKOVA'YA YENİ MÜJDELER

Temeli atılan sosyal tesis ile gençlerin, kadınların ve çocukların rahatça, keyifle vakit geçirebilecekleri bir alan inşa ettiklerini kaydeden Alemdar, ayrıca Pamukova'ya yeni müjdeler verdi. Başkan Alemdar Pamukova'ya yeni bir meydan, cami ve belediye binasının inşa edileceğini açıklayarak 2026'yı işaret etti.

Temel atma töreninde konuşan Başkan Yusuf Alemdar, 'Seçim sürecinde hangi sözü verdiysek, kim ne talep ettiyse hepsini dinledik, değerlendirdik. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki verdiğimiz bütün sözleri yerine getireceğiz. Bizim tek derdimiz, millete yorulmadan hizmet etmek ve eser üretmektir.Bugün Sakarya'nın her köşesinde faaliyet yürütüyoruz. AFA'dan kütüphanelere, belediye binasından bilim merkezine kadar birçok yatırımımız başladı. Gençlerimizin rahatça spor yapabileceği alanlar inşa ediyoruz' dedi.

Şehrin gelecekte su sıkıntısı yaşamaması için önemli bir yatırımın ihale kararının bugün alındığını hatırlatan Başkan Alemdar, 'Şehrimizin gelecekte su sıkıntısı yaşamaması için göletlerimizi yapıyor, içme suyu kaynaklarını vatandaşımıza ulaştırıyoruz. Ballıkaya Barajı'nın ihalesi bugün açıklandı. Bu da yaklaşık 7 milyar liralık büyük bir yatırım anlamına geliyor' ifadelerini kullandı.

Başkan Alemdar ayrıca Pamukova'lılara büyük bir müjde verdi. Alemdar, 'Biz sadece büyük projelerle değil, sosyal belediyecilik anlayışıyla da çalışıyoruz. Yaşlılarımızın, engelli vatandaşlarımızın ve dezavantajlı gruplarımızın her zaman yanındayız. Pamukova'da içme suyu, spor alanı ve asfalt çalışmalarımız sürüyor.Asıl büyük yatırımlarımızı yılbaşından sonra başlatacağız. Kamulaştırma kararımızı aldık. Pamukova'ya yakışan bir meydan, cami ve belediye binası inşa edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'YATIRIMLAR TEK TEK HAYATA GEÇİYOR'

KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan konuşmasında, 'Yusuf Başkanımız Sakarya'da yatırımları tek tek hayata geçiriyor. Pamukova'nın talepleri de bir-bir karşılanıyor. Yusuf Başkanımızın tren istasyonunu ADARAY hattına bağlama projesi gerçekten çok değerli bir adım oldu. Şehrimizdeki spor yatırımlarını bir anne olarak çok kıymetli buluyorum. Bizler için bu şehre hizmet etmek büyük bir onur ve mutluluk. Burası gençlerimize ve kadınlarımıza güzel bir yaşam alanı sunacak' dedi.

Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın 10 yılı aşkın süredir bekledikleri sosyal tesisin temelinin atılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'O gün söylediğimiz söz bugün gerçeğe dönüştü. Emeksiz nasip olmuyor, Rabbim bize hem temel atmayı hem açılışı görmeyi nasip etsin' diyen Akın, tesisin evlatların ve torunların mutluluğuna vesile olacağını ifade etti. Sakarya'da birlik ve uyum içinde bir çalışma yürüttüklerini belirterek, 'Pamukova'nın altyapısını yeniliyor, üst yapısını güzelleştiriyoruz. Bu milletin parasını yine millete hizmet olarak harcıyoruz. Çünkü Pamukova her şeyin en iyisine layık' dedi.

Pamukova Mekece Mahallesi'nde 700 metrekarelik alanda inşa edilecek sosyal tesis, yeşil alanları, çocuk oyun grupları ve çok amaçlı kapalı alanlarıyla mahallenin sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Temeli atılan Mekece Sosyal Tesisleri tamamlandığında, bölge insanının özel günlerini geçirebileceği, mutluluklarını keyifle paylaşabileceği kapsamlı birsosyal donatı alanı olacak.