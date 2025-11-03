İzmit Belediyesi ve KOİDER iş birliğiyle hayata geçirilen Bağ Projesi'nin 2025 dönemi proje başvuruları 31 Ocak 2026 tarihine kadar uzatıldı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ile Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) iş birliğiyle hayata geçirilen 'Bağ Projesi', iş hayatında yer almak isteyen kadınları girişimcilik yoluyla desteklemeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında kadın girişimciler, alanında uzman kişilerden finansal yönetim, ürün veya hizmet pazarlaması, şirket kurulumu ve devamlılığı, devlet destekleri ve kişisel gelişim konularında eğitimler alacak. Kadın girişimciler 31 Ocak 2026 tarihine kadar online olarak başvurularını iletebilecek. Başvurular jüri tarafından değerlendirilecek ve mülakatı geçen adaylar projeye dahil edilecek.

BAĞ PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI

18-55 yaş arasında olmak,

Açılmış ve devam eden bir şirket sahibi olmamak,

Projesi veya projelendirilebilir bir iş fikrine sahip olmak,

Projenin sürdürülebilir olması,

Proje için ana sermayeye sahip olmak veya kredilendirme şartlarını karşılamak,

Başka bir hibe programına katılmıyor olmak,

Kocaeli ili sınırları içinde ikamet etmek ve projenin Kocaeli'de gerçekleşmesi.

Bağ Projesi 2025 dönemi kapsamında; Birinci katılımcıya 90 bin TL, İkinci katılımcıya 70 bin TL, Üçüncü katılımcıya 50 bin TL ödül verilecek.