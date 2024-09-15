Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Hendek'te makarna fabrikasında yaşanan patlamaya yapılan müdahaleyi bizzat bölgede takip etti ve olaya ilişkin son durumu açıkladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Hendek Çağlayan Mahallesi'nde bulunan makarna fabrikasında yaşanan patlamayla ilgili ilk ihbarın alındığı dakikalarda bölgeye gitti.

Alemdar, fabrikanın ham madde üretimi yapan silo bölümünde yapılan müdahaleyi yakından takip ederek olayın süratle önlenmesi için talimatları bizzat alanda verdi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 16 itfaiye aracı, 56 personelle birlikte ivedi bir şekilde patlamanın yaşandığı bölgeye intikal etti.

Süratle müdahale edilen yangın, kısa süre içinde kontrol altına alındı ve soğutma çalışmasına da başlandı.

Başkan Alemdar, Büyükşehir'e ait 16 itfaiye aracı ve SASKİ ile Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan takviyeyle birlikte yangına toplamda 20 araç, 70’e yakın personelle müdahale edildiğini ve işçilerin hayat güvenliği için canla, başla çalıştıklarını söyledi.

Alemdar yaptığı paylaşımda, "Hendek ilçemizde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamayı itfaiye ekiplerimizle birlikte yakından takip ediyorum. Ben de olay yerindeyim. En büyük dileğimiz bir can kaybının yaşanmaması. Geçmiş olsun Sakarya." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir İtfaiyesi, soğutma çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.