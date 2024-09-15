Bursa’nın tescilli lezzetleri ve unutulmaya yüz tutmuş tatlarını tüm Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen 3. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali, üç gün boyunca 54 farklı etkinliğe ev sahipliği yaptı. 142 farklı stantın bulunduğu festivali, yaklaşık 500 bine yakın ziyaretçi gezdi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’nın sahip olduğu zengin mutfak kültürünü turizme kazandırmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla ‘Damağımdaki Bursa’ temasıyla düzenlenen 3. Gastronomi Festivali, üçüncü gününde de renkli etkinliklerle devam ediyor.

Yarışmalar, konserler, dinletiler, eğitimler, söyleşiler, paneller olmak üzere 54 farklı etkinliğin yapıldığı festivalde, 5 tonluk Bursa süt helvası yapılarak rekor denemesi gerçekleştirildi. 7 farklı ülkeden 8 yabancı şehrin katılım sağladığı ve iki yabancı konuk şefin yer aldığı festivale, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen 500’ün üzerinde şef ve aşçı etkinliklere katılarak destek verdi. Alanda kurulan ‘Bursa Lezzetleri ve Gastronomi Müzesi’ ise katılımcılara görsel şölen yaşattı. 49 katılımcı firma, 6 sponsor firma, 42 üretici kadın derneği ve kooperatifi, 5 belediye iştiraki, 17 ilçe belediyesi, 11 gastronomi derneği, 8 yabancı kardeş şehir, 6 büyükşehir belediyesi müdürlüğünün katılımıyla toplam 144 stantın yer aldığı festivali, üç gün boyunca 500 bine yakın gastronomi tutkunu ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, festivalin son gününde Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketlerinin lezzet çadırları ile alandaki stantları ziyaret etti. Festival coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşayan Başkan Mustafa Bozbey, tüm Bursalıları festivalin son etkinliği olan Fettah Can konserine davet etti.

Festivalin üçüncü gününde düzenlenen ‘Gastro söyleşi’ bölümünde gastronomi turizminin önde gelen isimleri sahne aldı. Serkan Durmuş, Şef Dr. Esat Özata, Tuğçe Aksulu, Önder Uçar moderatörlüğünde hazırlanan söyleşilerde, Öğr. Gör. Hakan Güleç, Zehra Nur Biricik, Şef Yağız İzgül, Enes Kavan, Yüksel Aktaş, Burçin Bulurman, Metin Koyun, Hasan Açar, Ercan Akman, Adem Buluş’un katılımıyla gastronominin püf noktaları anlatıldı.

MİNİKLER MUTFAĞA GİRDİ

Gün boyunca hazırlanan yarışmalarda ise 7’den 70’e herkes hünerlerini sergiledi. Bursa Aşçılar Derneği’nin katkılarıyla hazırlanan ‘Amatör şefler yarışıyor’ yarışmasında lise öğrencileri mutfaktaki yeteneklerini konuşturdu. Emirhan Yılmaz’ın sunduğu ‘Çınarlık lezzetlerle aynı sofrada’ Kahoot! yarışmasında Bursalılar birbirinden sürpriz hediyeler kazandı. Akademisyen Şef Fatih Yıldırım eşliğinde düzenlenen ‘Annem ve babamla yemeğe sevgi kattık’ yarışmasında ise çocuklar tezgah önlüklerini giyerek yemek yaptı. Renkli görüntülerin de yaşandığı yarışmada, çocukların gözünden birbirinden lezzetli tatlar ortaya çıktı. ‘Gelenekten geleceğe Bursa mutfağı yarışması’nda ise unutulmaya yüz tutmuş yemekler tekrar usta ellerde hayat buldu.

Bursa Fırıncılar Pastacılar ve Unlu Mamulleri Derneği’nin katkılarıyla hazırlanan ‘Minik Şefler Yarışıyor’ yarışmasında da minikler hem eğlendi hem de hamura değişik şekiller vererek hünerlerini sergiledi.

Birbirinden güzel lezzetlerin tadına bakma fırsatı bulan ziyaretçiler, Esra Turan, Barış Aşkan ve Damla Elbi ile Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Orkestrası eşliğinde Şef Dr. Aysel Gürel Gastro Müzik Korosu’nun konserlerinde doyasıya eğlendi.