Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin dört bir yanında ulaşım ağlarını daha güvenli, konforlu ve modern hale getirmek için 7 gün 24 saat çalışıyor.SAKARYA (İGFA) - Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) tarafından gerçekleştirilen çalışmalar Kaynarca’da devam etti. “Eşit ve adil hizmet” önceliğiyle Sakarya’nın dört bir yanına hizmet götüren YOLBAK ekipleri, ilçedeki Karaçalı Mahallesi’nde iki sokağı sıcak asfaltla buluşturdu.

2 sokak yenilendi

Büyükşehir Belediyesi YOLBAK ekiplerinin hummalı çalışmalarıyla Manav Sokak ve Şehit Ercan Karadağ Sokakyepyeni bir yüze kavuştu. Bin metrelik güzergaha sahip Manav Sokak bin 500 ton, 700 metrelik Şehit Ercan Karadağ Sokak 750 ton sıcak asfalt kullanılarak yenilendi.

Yolumuz artık konforlu

Kaynarca Karaçalı Mahallesi Muhtarı Mehmet Karadağ, “Mahallemizdeki Manav Sokak ve Şehit Ercan Karadağ Sokağımız gerçekten ulaşım açısından mahalle sakinlerimizi ve dışarıdan gelen misafirlerimizi çok zorluyordu. Büyükşehir Belediyesi Başkanımız sesimize kulak verdi. Kendi sorumluluğu dışındaki bu sokaklarımızı yeniledi. Yolumuz artık daha konforlu ve güvenli” ifadelerini kullandı.

Şehit babasından dua

Şehit Ercan Karadağ’ın babası Halil Karadağ, “Sokağımız bağlantı yolu olduğu için önemli bir güzergahta kalıyordu fakat asfalt olmadığı için kullanımı çok zordu. Biz komşularımızla çarşıya gelip giderken zorlanıyoruz.Kapılarımızın önü gerçekten kötüydü. Şimdi ise yepyeni oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’dan Allah bin kere razı olsun.Oğlumun isimi verilen Şehit Ercan Sokak artık çok güzel” diye konuştu.

“Yolumuz eskisinden güzel”

Karaçalı Mahallesi sakinlerinden Yaşar Bayraktar,”70 yıldır bu mahallede yaşıyorum. 7-8 köy bu güzergahı kullanıyor. Yolumuz önceden çok çukur ve çamurluydu. Vatandaşımız çok şikayetçiydi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar duruma el attı. Yolumuz artık eskisinden çok daha güzel” ifadelerini kullandı.