Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Karakamış Mahallesi'nde başlatılan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu'ndan yatırıma dair bilgiler alan Alemdar, Karakamış Muhtarı Mesut Arslan ve mahalle sakinleriyle de görüştü.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da Karakamış Mahallesi'nde devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yusuf Alemdar, 'Yapımı hızla devam eden 3 bin 500 metrelik hat sayesinde yağmur sularını güvenle taşıyacağız. Taşkın ve sel riskini ortadan kaldıracak, yağışın bereketini kaynaklarımızla buluşturacağız. Mahallemize hayırlı olsun' dedi.

YENİ HAT SÜRÜŞ GÜVENLİĞİNİ DE SAĞLAYACAK

Çalışmaları hızla ilerleyen 3 bin 500 metrelik güçlü altyapı projesi ile Adapazarı Karakamış Mahallesi sel ve taşkınlara karşı koruma altına alınıyor. Yeni hat sadece su baskınlarını önlemekle kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki ulaşım güvenliğine de katkı sağlayacak. Yağışlı havalarda yollarda oluşan su birikintilerini ortadan kaldıracak.

VATANDAŞIMIZIN TALEBİ VARDI, ÇÖZÜME KAVUŞUYOR

Karakamış'ta mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Yusuf Alemdar, vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada mahalle halkıyla hasbihal eden Alemdar, altyapı çalışmasının bölge için önemli bir ihtiyaca karşılık geldiğini vurgulayarak, 'Vatandaşımızın burada bir altyapı talebi vardı, hamdolsun çalışmalarımıza başladık. Her zaman sahadayız, vatandaşımızın yanındayız. İstek ve talepleri yerinde dinleyip, çözümler üretmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

PROJEMİZ YOĞUN YAĞIŞLARDA BÖLGENİN TEMİNATI OLACAK

Şehrin inşasını güçlü altyapı projeleri sayesinde sağlam temeller üzerinde kurduklarını ifade eden Başkan Alemdar, 'Biz Sakarya'nın geleceğini düşünüyor ve attığımız her adımı şehrimiz için izlediğimiz vizyon ile bağdaştırıyoruz. Yağmuru bereket olarak karşılayacak bir altyapı inşa ediyoruz. Karakamış Mahallesi'nde de bu anlayışımızdan ödün vermeden yeni bir yatırımı hayata geçirdik. Projemiz yoğun yağışlarda dahi bölgenin teminatı olacak' dedi.

TAŞKIN VE SEL RİSKİ ORTADAN KALKACAK

Projenin ilerleyişi hakkında bilgiler alan Başkan Alemdar, '3 bin 500 metrelik hat sayesinde Karakamış Mahallesi'nde yağmur sularını güvenle taşıyacağız. Taşkın ve sel riskini ortadan kaldıracak, yağışın bereketini kaynaklarımızla buluşturacağız. Hedefimiz en kısa zamanda projemizi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmak' ifadelerini kullandı.