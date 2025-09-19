Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı kurum çalışanlarına yangın esnasında sakin kalarak doğru müdahaleyi yapmayı uygulamalı olarak öğretiyor. Eğitimler, çalışanların yangın anında doğru ve etkili müdahale açısından önem taşıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından çalışanlara yönelik yangın eğitimi düzenlendi.

Eğitimde başta yangın ve deprem olmak üzere her türlü acil duruma hazırlıklı olabilmek amacıyla teorik bilgiler verildi, ardından uygulamalı tatbikatlarla beceriler test edildi.

Ayrıca, personelin acil durumlarda panik yapmadan, yangına ya da vakaya hızlı ve etkili müdahale yapabilmesi için çeşitli senaryolar anlatıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yangınlarla mücadelede personelimizin bilinçlendirilmesi, olası yangınlarda yapılacak müdahalenin doğru olması için eğitimlerimize devam edeceğiz.Teorik ve uygulamalı eğitimlere katılan personellere itfaiye çalışmaları, yangınlar, müdahaleler ve kullanılan ekipmanlarla ilgili detaylı bilgiler aktarılıyor.” denildi.