Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) bünyesinde pek çok farklı sertifika programını başarı ile yürüten Sürekli Eğitim Merkezi (BTÜ-SEM),uzun süredir düzenlediği Aile Danışmanlığı Sertifika Programının yeni dönemini başlattı.BTÜ-SEM’in yetkin akademik kadrosu ile öne çıkan programa aile danışmanı adayları yoğun ilgi gösterdi.BURSA (İGFA) - Program Koordinatörü ve BTÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gazanfer Anlı, programın amaçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, programın her dönem olduğu gibi bu dönem de alanında uzman, etik değerlere bağlı ve çözüm odaklı aile danışmanları yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. "Kursiyerlerimizin araştırmalarını yaparak ve sorularını yönelterek kendilerini şimdiden aile danışmanı olmaya hazırlamalarını istiyoruz" diyen Anlı, "Mezunlarımız, bizlere her zaman danışabileceklerini bilerek güvenle ilerliyorlar. Böylece teori ile pratiği birleştiren ve güçlü bir destek mekanizması sunan eğitim ortamı oluşturuyoruz. Bugüne kadar programımızdan mezun olan pek çok danışmandan da olumlu geri bildirimler aldık” dedi.

BTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Haydar Özkan ise programın sunduğu fırsatlara dikkat çekerek, “Katılımcılarımız, interaktif eğitimler ve uygulamalarla kendilerini geliştirme imkânı buluyorlar. Programın sonunda ise hem Türkçe hem de İngilizce içerikli, E-Devlet üzerinden sorgulanabilen sertifika elde ediyorlar. Ayrıca önümüzdeki dönemde ‘Aile Danışmanlığı Uygulamaları ve Teknikleri’ isimli ileri düzey bir eğitim açmayı planlıyoruz. Bu yeni program, mezunlarımızın mesleki gelişimlerine önemli katkı sağlayacak” diye konuştu.

Öte yandan hayat boyu öğrenme kapsamında eğitim faaliyetlerini sürdüren BTÜ Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Aile Danışmanlığı Sertifika Programı’na yoğun talep üzerine kayıtların 27 Eylül 2025 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Programa kayıt yaptırmak isteyen adayların BTÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nin web sitesi üzerinden başvuru yapabiliyor.