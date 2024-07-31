SASKİ, Yazlık bölgesinde yaşanan basınç ve su kayıpları sorununu tespitin yapıldığı gün çözüme kavuşturdu. Bölgede yeni DMA odası aktif edildi ve izole alt ölçüm bölgeleri ayrılarak suyun anlık takibi sağlandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su kayıplarının önlenmesi ve abonelere kesintisiz içme suyu sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

AYNI GÜN ÇÖZÜM

Serdivan Vatan, Orta, Köprübaşı ve Aralık mahallelerinde oluşan basınç problemi ve su kayıpları sorunları için tespit yapan ekipler, aynı gün aksiyon alarak bölgede hummalı bir çalışma başlattı.

SASKİ ekipleri, yerinde ve anında müdahale yaparak problemi 24 saat içinde çözdü.

SU KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Su kayıpları ile etkin mücadele edebilmek için mevcut içme suyu hattı izole alt ölçüm bölgelerine ayrıldı.

Bölgeye hizmet verecek yeni DMA odası aktif hale getirildi ve bu süreçten sonra minimum gece debisi analizleri yapılacak. Tamamlanan çalışma kapsamında özellikle yoğun kullanım saatlerinde oluşan basınç problemleri de çözüme kavuşmuş oldu.