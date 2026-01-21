AFA Kongre ve Kültür Merkezi projesinde beklenen ihale tarihi belli oldu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 'Projemizi TOKİ'ye teslim etmiştik, 4 Mart'ta ihaleye çıkılıyor. Şehrimizin kültür sanat merkezi olacak bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin yeni kültür ve sanat merkezi olacak AFA Kongre ve Kültür Merkezi projesinin ihale tarihini açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi hazırlanan ve TOKİ'ye teslim edilen projenin yapımı için 4 Mart Salı günü saat 11.30'da ihaleye çıkılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 'Yıllardır beklenen ve şehrimizin ihtiyacı olan bir tesisi, AFA Kültür ve Kongre Merkezi'mizi yeniden Sakarya'mıza kazandıracak olmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Kısa süre önce AFA Kongre ve Kültür Merkezi projemizin projelendirme sürecini tamamlamış, TOKİ'ye teslim etmiştik. Bugün itibarıyla beklenen ihale tarihi belli oldu. 4 Mart'ta ihaleye çıkılıyor. Şehrimiz için planladığımız bu yatırımın Sakarya'mıza hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Başkan Alemdar, 12 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak projede; 1000 kişilik seyirci kapasiteli ana salon, yer altı otoparkı, geniş fuaye alanları, çok amaçlı salonlar, derslikler, atölyeler yer alacağını belirterek, 'Yeni projemiz kongre, konferans, tiyatro, konser ve çeşitli kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak' diye konuştu.