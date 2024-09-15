SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Hendek Çağlayan'da patlama meydana gelen fabrikada itfaiye ekiplerinin çalışmalarını ilk andan itibaren bölgede takip etti. Başkan Alemdar, yangında büyük hasar alan üretim silolarını yakından inceledi ve yanan alandaki risk analizi için uzman ekiplebirlikte hassas bir çalışma yürüttü.56 itfaiye eri, 20'ye yakın araçla bölgede yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı. Şu anda imalat filolarında soğutma çalışması yürütülüyor.

Olay yerindeki diğer bölümlerde yangın riski oluşmaması için dikkatlice tedbir alınması talimatını veren Başkan Alemdar, tedavi altına alınan yaralı işçileri hastanede ziyaret ederek 6'sı ağır 28 yaralının son durumu hakkında bilgi aldı.

“OLAYIN SON ANA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Fabrikada olaya ilk müdahale eden ve işçilerin hayatı için yangın mahallinde fedakârca çalışan 3 itfaiye erinin de yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Son duruma ilişkin konuşan Başkan Alemdar bölgede yürütülen çalışmaların son ana kadar takipçisi olacağını ifade ederek, "İlk andan itibaren çok hassas bir çalışma yürütüyoruz. Yangına 4 taraftan müdahale ederek, daha geniş bir alana yayılmasını ve çevreye sirayetini önledik. Yaralanan işçilerimizin hayatı için tüm kadromuz fedakârca çalıştı ve yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmasına devam ediyoruz. 6'sı ağır durumda olan 28 yaralımızı ziyaret ettik, durumları hakkında bilgi aldık. Yaralanan 3 itfaiye erimiz var, onların da durumunu öğrendik. Tüm yaralılarımız inşallah en kısa sürede şifa bulur. Devletimizin tüm kurumları bölgede, büyük bir özveriyle çalışıyor. Bölgedeyiz ve durumun son ana kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Alemdar, Büyükşehir'in bölgedeki yangına müdahale sürecini yönetmeye devam ederken diğer tarafta yaralı işçilerin aileleriyle görüştü, taleplerini dinledi.