Sakarya SASKİ, sıcakların artmasıyla birlikte dere ıslah çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Kazımiye Mahallesi’nin ortasından geçen dere, zararlı ot ve su akışını engelleyen atıklardan temizlenerek yaz aylarına hazır hale getirildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Hendek Kazımiye Mahallesi’nden geçen dere yatağını kötü koku ve sinek oluşumuna sebep olacak atıklardan temizledi.

Islah çalışmaları kapsamında su akışını engelleyecek moloz ve ağaç dalları da su sağlığına zarar vermeden özel uçlu makine ile titizlikle toplandı.

Kazımiye Mahalle Muhtarı Yaşar Devrim, çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın mahallemizin sorunları konusundaki hassasiyetine ve burada özverili şekilde çalışan tüm ekibe mahallemiz adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kurumdan yapılan açıklamada dere ıslah çalışmalarının şehrinher noktasında sürdüğü belirtilerek, “Kazımiye Mahallesi’nde tamamladığımız ıslah süreci, çevre sağlığı ve su geleceği açısından önem taşıyor. Benzer çalışmalar farklı bölgelerde de planlı şekilde devam edecek. Şehrimizin su kaynaklarını ve Sakarya’nın doğasını korumada hassasiyetle çalışıyoruz” ifadelerine yer verildi.