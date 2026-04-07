Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Hendek'in içme su altyapısını güçlü ve kesintisiz hale getiriyor.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Hendek Karadere Mahallesi'nde başlattığı çalışmalar kapsamında bölgeye 13 kilometrelik yeni içme suyu hattı kazandırıyor. Su alma yapılarında gerçekleştirilecek işlemler ve güçlü altyapı ağıyla Karadere Mahallesi'nde su kayıpları yaşanmadan kesintisiz içme suyu abonelere iletilecek.

İlçede aralıksız şekilde ilerleyen kaptajve alternatif yer altı kaynak çalışmalarının yanı sıra Karadere Mahallesi'ne de 13 kilometrelik içme suyu hattı kazandırılıyor.

Su kayıplarına ve kesintilere neden olan eski hattın yerini alacak güçlü altyapı ağı, 4 farklı kaynaktan aldığı suyu bölge abonelere kesintisiz şekilde iletecek. Çalışmaların aralıksız devam ettiği proje kapsamında ilçenin yüksek kesimlerinde bulanan Karadere Mahallesi'nin 2060 yılına kadar su arzı sorunsuz şekilde karşılanacak.

Kesintisiz içme suyu çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Karadere Mahalle Muhtarı Besim Bozbey, '13 kilometrelik projeyle birlikte mahallemizdeki her haneye kayıpsız ve kesintisiz su ulaştırılacak. Mahallemizin uzun yıllar boyunca kaliteli ve kesintisiz hizmeti almasını sağlayan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar olmak üzere, SASKİ'yeve emeği geçen tüm ekiplere mahallem adına teşekkür ediyorum' dedi.

2060 YILI SAKARYA'SININ ALTYAPISINI İNŞA EDİYORUZ

Çalışmaları yerinde inceleyen SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, 'Altyapı yatırımlarımızı yalnızca mevcut ihtiyaçlara göre değil, şehrimizin uzun vadeli gelişim hedefleri doğrultusunda planlıyoruz.Karadere Mahallesi'nde yürüttüğümüz 13 kilometrelikçalışma ile suyun kaynaktan aboneye ulaşana kadar geçen tüm süreci daha verimli ve kontrollü hale getiriyoruz. Yeni hat sayesinde hem iletim güvenliğini artırıyor hem de su kalitesini koruma altına alıyoruz.Şehrimizin her damla suyunu yatırıma dönüştürmeye veşehrimizin altyapısını geleceğe hazırlamaya ara vermeden devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.