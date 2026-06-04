İzmir Bornova Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği iki dev konserle yaza muhteşem bir başlangıç yaptı.

İZMİR (İGFA) - Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran Bornovalılar, ardı ardına sahne alan Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korolarının eşsiz repertuvarıyla unutulmaz iki gece yaşadı.

ANADOLU EZGİLERİYLE TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU

Yaza merhaba etkinliklerinin ilk ayağı, 2 Haziran 2026 Salı akşamı gerçekleşti. Şef Salih Sütoğlu yönetimindeki Bornova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Anadolu'nun dört bir yanından derlenen en güzel türküleri Bornovalılar için seslendirdi.

Açıkhava tiyatrosunu dolduran yüzlerce sanatsever, gecenin geç saatlerine kadar türkülerle hem hüzünlendi hem de coşku dolu anlar yaşadı.

KLASİK ESERLERLE SANAT MÜZİĞİ ESİNTİSİ

Müzik şöleni, 3 Haziran 2026 Çarşamba akşamı düzenlenen ikinci konserle zirveye ulaştı. Bu kez Şef Sami Büyüköztekir yönetimindeki Bornova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu sahne aldı.

Klasik Türk müziğinin unutulmaz eserlerinin icra edildiği gecede, solo ve koro performanslar izleyicilerden büyük alkış aldı. Bornovalılar, yaz esintisi eşliğinde şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

BAŞKAN EŞKİ: 'SANATIN IŞIĞI BORNOVA'YI AYDINLATMAYA DEVAM EDECEK'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'nın bir kültür ve sanat kenti olduğunun altını çizerek, 'Göreve geldiğimiz günden bu yana Bornova'da sanatı ve kültürü her yaştan hemşehrimizle buluşturma sözü verdik. Belediyemiz bünyesindeki korolarımızın sergilediği bu muhteşem performanslar, bu sözümüzün en güzel kanıtıdır. Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda bizleri yalnız bırakmayan, bu coşkuya ortak olan tüm Bornovalılara ve bizlere bu müzik ziyafetini sunan değerli şeflerimize, koro üyelerimize teşekkür ediyorum. Bornova'da sanatın ışığı hiç sönmeyecek.'