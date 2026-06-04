Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kaybettiği eşyaları sahipleriyle buluşturmak için titizlikle çalışıyor. Drone'dan bisiklete, cep telefonundan takıya kadar yılda 2 binin üzerinde kayıp eşyanın kayıt altına alındığı birimde tüm emanetler güvenle saklanarak sahiplerini bekliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 'Kayıp Eşya Buluntu Komisyonu', vatandaşların kaybettiği eşyaları güvenli şekilde muhafaza ederek, sahiplerine ulaştırılması noktasında titiz bir çalışma yürütüyor.

Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Güvenlik Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen hizmet kapsamında şehir genelinde bulunan kayıp eşyalar kayıt altında tutularak koruma altına alınıyor.

Parklarda, sahillerde, toplu taşıma alanlarında, yürüyüş yollarında ve kamusal alanlarda bulunan eşyalar; zabıta ekipleri, güvenlik görevlileri, belediye personeli ve duyarlı vatandaşlar aracılığıyla ilgili birime ulaştırılıyor.

RAFLARDA YÜZLERCE HİKÂYE VAR

Kayıp Eşya Birimi'nin raflarında birbirinden farklı yüzlerce eşya yer alıyor. Kimlik kartları, ehliyetler, banka kartları, cep telefonları, anahtarlar, çantalar, kol saatleri, yüzükler, kolyeler, araç plakaları, scooterlar, patenler, bisikletler ve dronelar bunlardan sadece bazıları.

Birimde kayıp eşyalar özenle muhafaza edilirken, yıl içerisinde kayıt altına alınan ürün sayısı ise 2 binin üzerine çıkıyor. Her bir eşya, sahibine ulaştırılabilme ihtimaline karşı büyük bir titizlikle korunuyor.

KAYIP EŞYA BULUNTU KOMİSYONU UMUT OLUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Faruk Tarı, kayıp eşya hizmetinin 2012 yılında oluşturulan Kayıp Eşya Buluntu Komisyonu ile sistemli hale getirildiğini söyledi. Tarı, 'Vatandaşlarımızdan gelen kayıp eşyaların nasıl değerlendirileceği ve sahiplerine nasıl ulaştırılacağı konusunda yaşanan sıkıntıları gördük. Bunun üzerine Kayıp Eşya Buluntu Komisyonu'nu kurduk. O günden bu yana bize teslim edilen her eşyayı kayıt altına alıyor, muhafaza ediyor ve sahibine ulaştırmak için çalışıyoruz' dedi.

HER EŞYA TUTANAKLA TESLİM ALINIYOR

Birime ulaştırılan tüm eşyalar ayrıntılı şekilde incelenerek kayıt altına alınıyor. Eşyanın içeriği tek tek tutanağa işlenirken teslim eden kişinin bilgileri de sisteme kaydediliyor. Bu sayede hem eşyanın güvenliği sağlanıyor hem de süreç tamamen şeffaf şekilde yürütülüyor.

EKİPLER ADETA İZ SÜRÜYOR

Kayıp bir eşyanın sahibine ulaşabilmek için bazen küçük bir detay yeterli oluyor. Çantanın içindeki kimlik kartı, bir banka kartı, araç plakası ya da telefon rehberindeki kayıtlı bir numara ekipler için önemli ipuçları oluşturuyor. Tarı, 'Bir kimlik ya da ehliyetin yeniden çıkarılması vatandaşlarımız için oldukça zahmetli bir süreç. Bu nedenle vatandaş bize ulaşmadan önce biz ona ulaşmaya çalışıyoruz. Gerekirse muhtarlıklara, bankalara ve ilgili kurumlara ulaşıyoruz. Yeter ki vatandaşımız mağdur olmasın' diye konuştu.

GEREKTİĞİNDE KAPISINA KADAR GÖTÜRÜLÜYOR

Kayıp eşyaların teslim sürecinde de aynı hassasiyet gösteriliyor. Özellikle yaşlı, engelli veya ulaşım imkânı bulunmayan vatandaşlar için ekipler bizzat harekete geçiyor. Vatandaşların eşyaları adreslerine kadar götürülerek teslim edilirken, teslim işlemleri de ayrıntılı tutanaklarla kayıt altına alınıyor.

KAYIP EŞYALAR 7/24 GÜVENLİK ALTINDA

Kayıp eşyalar, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Güvenlik Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda güvenli alanlarda muhafaza ediliyor. Birime teslim edilen tüm emanetler 7/24 koruma altında tutulurken, olası hak sahiplerinin başvuruları da titizlikle değerlendiriliyor.

DEĞERLİ EŞYALAR YILLARCA KORUNUYOR

Birimde zaman zaman altın, döviz ve nakit para gibi değerli emanetler de bulunuyor. Bu tür eşyalar yasal mevzuat çerçevesinde kayıt altına alınarak, emanet hesaplarda muhafaza ediliyor. Hak sahiplerinin başvuru yapabilmesi için belirlenen süre boyunca saklanan emanetler, gerekli incelemelerin ardından sahiplerine teslim ediliyor. Yasal sürenin sonunda sahibi bulunamayan emanetler ise ilgili mevzuat doğrultusunda kamu mülkiyetine geçiriliyor.

SAHİBİ BULUNAMAYANLAR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞIYOR

Sahiplerine ulaşılamayan ancak kullanılabilir durumda olan eşyalar ise kamu yararına değerlendiriliyor. Bisikletler, scooterlar ve çocukların kullanabileceği çeşitli ürünler sosyal hizmet kuruluşlarına teslim edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kullanılamayacak durumda olan ürünler ise gerekli kayıt ve tutanak işlemlerinin ardından imha ediliyor.

'SAHİBİNİ BULUNCA BİZ DE MUTLU OLUYORUZ'

Yıllardır kayıp eşyaları sahipleriyle buluşturan ekipler için en büyük mutluluk ise vatandaşların yüzündeki sevinç oluyor. Faruk Tarı, 'Bir telefon, bir kimlik ya da bir bisiklet dışarıdan bakıldığında sıradan bir eşya gibi görünebilir. Ancak bizim için bunların her biri vatandaşımızın emaneti. Kaybettiği eşyasına yeniden kavuşan insanların mutluluğunu görmek bize de mutluluk veriyor. Sahibini bulduğumuz her eşyada biz de mutlu oluyoruz' ifadelerini kullandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların emanetlerini korumaya ve kayıp eşyaları sahipleriyle buluşturmaya aralıksız devam ediyor.