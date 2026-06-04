İstanbul Maltepe Belediyesi ve İstanbul Modern, okul öncesi Maltepeli çocukların müze ziyaretleriyle hayal güçlerini, gözlem yeteneklerini ve eleştirel düşünme becerilerini destekleyen etkileşimli ve eğlenceli bir atölye çalışması düzenledi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi, Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern iş birliğiyle 'Müzecilik ve 2 Boyut Kavramı' isimli atölye çalışması düzenledi.

Çalışmaya 4- 6 yaş aralığındaki Maltepeli çocuklar ve anneleri katıldı. Çalışmayla okul öncesi Maltepeli çocukların hayal güçlerinin, gözlem yeteneklerinin ve eleştirel düşünme becerilerinin desteklenmesi amaçlandı.

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde organize edilen atölye, müzecilik kavramının ve müze koleksiyonlarının tanıtılmasıyla başladı. Sanat eğitiminde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlayan atölyede anneler ve çocukları gördükleri eserlerden ve temalardan ilham alarak resim ve desen içeren iki boyutlu kendi eserlerini ürettiler.