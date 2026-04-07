ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa, zengin mutfak kültürünün yanında sağlıklı beslenme ve böbrek sağlığı konusunda farkındalık çalışmalarına sahne oluyor. Türk Böbrek Vakfı ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolle kentte kapsamlı bir eğitim programı başlatıldı.

6-7 Nisan tarihlerinde düzenlenen 'Böbrek Sağlığı, Sağlıklı Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri' eğitim programının açılışına il protokolü katıldı. Açılışın ardından vakıf başkanı Timur Erk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar arasında işbirliği protokolü imzalandı. Programın ilk eğitimine yaklaşık 500 belediye personeli katıldı.

Eğitimlerde böbrek sağlığını koruyacak doğru beslenme alışkanlıkları, tuz ve yağ tüketiminin dengelenmesi, sağlıklı mutfak uygulamaları ve kronik böbrek hastalıklarının önlenmesi konularında bilgiler verildi. Uzmanlar, özellikle geleneksel mutfakta tuz ve yağ dengesinin böbrek sağlığı açısından kritik olduğunu vurguladı.

Başkan Gülpınar, açılışta yaptığı konuşmada, 'Bir şehri şehir yapan yalnızca yolları ve binaları değildir; o şehirde yaşayan insanların sağlığı, huzuru ve yaşam kalitesidir. Bu iş birliğiyle belediye personelimizi, gençleri ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan geniş bir farkındalık ağı oluşturmayı hedefliyoruz' dedi.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ise, böbrek hastalıklarının çoğunlukla belirti vermeden ilerlediğine dikkat çekerek, erken farkındalık ve doğru yaşam alışkanlıkları sayesinde birçok hastalığın önlenebileceğini veya geciktirilebileceğini ifade etti. Erk, programın toplumda kalıcı bir farkındalık yaratmayı hedeflediğini belirtti.

Protokol kapsamında; sağlıklı beslenme eğitimleri, böbrek sağlığı farkındalık çalışmaları, toplum merkezlerinde bilgilendirme programları ve gençler ile çocuklara yönelik bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek. Yetkililer, Şanlıurfa'daki bu uygulamanın koruyucu sağlık hizmetlerine katkı sağlayacağını ve diğer illere örnek olacağını vurguladı.