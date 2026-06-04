Kocaeli'de İzmit Belediyesi tarafından Kültür Tepesi'nde düzenlenen şenlik, kadın girişimciler ile vatandaşları bir araya getirirken çocuklar ve yetişkinler için çeşitli atölye etkinliklerine ev sahipliği yaptı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi tarafından Kültür Tepesi'nde düzenlenen şenlik kapsamında çocuklar için Mandala Boyama Atölyesi ve Anahtar Yapımı Atölyesi düzenlenirken, yetişkinler de Makrome Mumluk Yapımı, Keçe Peeling Sabun Yapımı ve Tokat Baskı Termos Çantası atölyelerinde el becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

KADIN GİRİŞİMCİLER ÜRÜNLERİNİ SERGİLEDİ

Evlerinde üretim yaparak hane ekonomisine katkı sağlayan kadın girişimciler, şenlik alanında kurulan stantlarda el emeği ürünlerini sergileyip satışa sundu.

Kadın üreticiler, hem ürünlerini tanıtma hem de ziyaretçilerle doğrudan buluşma imkânı elde etti. Gün boyunca üretim, paylaşım ve eğlencenin bir arada yaşandığı etkinlik, Çınar Çocuk Korosu'nun konseriyle sona erdi.