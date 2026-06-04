Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (SAMEK) yıl sonu heyecanı Akyazı'da devam etti.

SAKARYA (İGFA) - SAMEK yıl sonu sergileri Akyazı'da devam etti. 17 farklı branşta eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı ürünler ve eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Açılan sergiye sanatseverlerin ilgisi ise yoğundu.

Akyazı SAMEK'te yıl boyunca 17 farklı branşta eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı el sanatlarından giyime, mutfak eğitimlerinden seramiğe kadar geniş bir yelpazede sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Her bir eserde sabrın, emeğin ve üretmenin izleri hissedildi.

YOĞUN KATILIM

Yıl sonu heyecanına kursiyerlerin yanı sıra Akyazı İlçe Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. İlhan Yılmaz, Akyazı Belediye Başkan Vekili Mehmet Öztürk, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Alpay Şirin, Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Salih Akyüz, Akyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Can katılım sağladı.

'MUHTEŞEM İŞLER ÇIKARMIŞLAR'

Akyazı İlçe Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki 'Burada ki sergide gerçekten büyük bir emek ve el emeği var, zanaatkar hocalarımız muhteşem işler çıkarmışlar. Herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum' dedi.

EL EMEĞİ ESERLER İLGİ GÖRDÜ

Giyim, çeyiz ürünleri hazırlama, iğne oyası, filografi, dekoratif tablo yapımı, tezhip, hat sanatı ve resim gibi branşlarda ortaya konulan eserler ziyaretçilerden ilgi gördü. Sergi alanını gezen katılımcılar, kursiyerlerin çalışmalarını yakından inceleme fırsatı buldu.