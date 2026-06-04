Ankara Keçiören Belediyesi'nin ev sahipliğinde Necip Fazıl Tiyatro Salonu'nda sahnelenen 'Yeşilçam' adlı tiyatro oyunu, nostalji dolu atmosferi ve kahkaha yüklü hikâyesiyle sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

ANKARA (İGFA) - Komedi türündeki oyun, Yeşilçam'ın unutulmaz ruhunu sahneye taşırken izleyicilere eğlenceli ve keyifli anlar yaşattı.

BİRBİRİNDEN RENKLİ KARAKTERLER SAHNE ALDI

Film yıldızı Lalifer'e ulaşabilmek için kendi filmini çekmeye karar veren Arif'in hikâyesini konu alan oyun; hayaller, yanlış anlaşılmalar ve birbirinden renkli karakterler etrafında gelişen olaylarla seyirciyi Yeşilçam dönemine götürdü.

Köhne bir film platosunda geçen hikâyede planların karışması, rollerin değişmesi ve herkesin başrol olma çabası sahnede mizahi bir curcunaya dönüştü.

Arif'in en yakın dostu Vasilis ile çıktığı yolculukta karşısına çıkan Ziya, Stavro, Mazhar, Melek ve diğer karakterler, oyunun temposunu sürekli yükselterek izleyicileri kahkahaya boğdu.

İlk başta Yeşilçam klişeleriyle ilerleyen hikâye, perde ilerledikçe beklenmedik olaylarla bambaşka bir hâl aldı.

VATANDAŞLARI TEBESSÜM ETTİRDİ

Oyunun yazarlığını Uğur Saatçi üstlenirken, yönetmen koltuğunda Caner Karadağ yer aldı. Danslar, şarkılar ve nostaljik göndermelerle zenginleşen iki perdelik oyun, seyircilerden büyük alkış aldı.

Oyuncuların sahne performansları izleyiciler tarafından beğeniyle karşılanırken, dekor atmosferi ve müzikal geçişler de oyuna ayrı bir renk kattı. Yeşilçam'dan esintilerin yaşandığı oyunun sonunda vatandaşlar salondan tebessüm ederek ayrıldı.