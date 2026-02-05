Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hastaneler Kampüsü'ndeki park sorununu 580 araç kapasiteli 6 katlı otoparkla çözdü. Akıllı teknolojilerle donatılan tesis, vatandaşların park sorununu azaltarak memnuniyet sağladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan Hastaneler Kampüsü'nde uzun yıllardır kronik hale gelen park sorununa hayata geçirdiği hizmetle büyük ölçüde çözüm oldu.

SEAH, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ve Eczaneler'in yer aldığı Hastaneler Kampüsü'ne 50 metre mesafede Büyükşehir Katlı Otoparkı hayata geçirildi. 6 katlı olan ve 580 araç kapasitesine sahip hizmet, sağlık bölgesine adeta 'ilaç' oldu.

İki hastaneden herhangi birine hasta getiren, özellikle günün ilk saatlerinde otopark ve çevresinde park yeri bulamayan vatandaşlar artık kampüslerin hemen karşısında 6 katlı katlı otoparka kolayca park yapıyor.

Tesis, ayrıca dört bir yanına bilgilendirme amaçlı elektronik tabelalarla ve teknolojiylebaştan aşağı donatıldı, vatandaşların hizmete erişimi kolay hale getirildi. Buna göre tabelalardan boş park alanlarına yönlendirilen sürücüler, kırmızı ve yeşil ışıklarla uyarılarakboş noktaları görebiliyor ve park yeri bulabilmek için dakikalarca dolaşmak zorunda kalmıyor.

Araçlarını kolayca park eden, güvenle bırakma imkânı bulan vatandaşlar Büyükşehir'in bu hizmetinden dolayı büyük memnuniyet yaşıyor.