SASKİ, Geyve'nin 15 mahallesine içme suyu sağlayan deponun su iletim kapasitesini iki katına çıkardı. Kaynaktan depoya iletilen su miktarını artırmak için bölgeye kazandırılan bin metrelik yeni içme suyu hattı ile herhangi bir olumsuzluk anında su kesintisi de yaşanmayacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Geyve'de içme suyu iletim kapasitesini artıran bin metrelikyeni hattın inşasınıkısa sürede tamamlayarak devreye aldı.

Yeni hat hem su iletim kapasitesini artırdı hem de bölgenin mevcut hattına alternatif olarak hizmet vermeye başladı.

Sondaj metoduyla temin edilen kaliteli içme suyunun 400 metreküplük günlük iletim kapasitesi, inşa edilen yeni hatla 800 metreküpe yükseltildi. Böylece 15 mahalleye hizmet veren depo, bölgenin her geçen gün artan nüfusugöz önünde bulundurularak uzun yıllar boyunca kesintisiz içme suyu sağlayacak.

ALTERNATİF HAT İLE KESİNTİSİZ HİZMET

Yeni hattın devreye alınmasıyla birlikte mevcut sistem olası arızalara karşı yedeklenmiş oldu. Bu sayede hattın herhangi bir noktasında yaşanabilecek olumsuzluklarda, bölge halkı su kesintisi yaşamadan onarım yapılabilecek.

Proje kapsamında kurulan aktarım motoru sayesinde su, kaynaktan depolara daha kısa sürede ulaştırılmaya başladı. Böylece enerji tüketiminde tasarruf sağlanırken, iletim süreci de verimli hale getirildi.