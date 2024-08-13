Sakarya'da Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız’ın girişimleri ile Geyve Belediyesi’nde kredi kartı ile ödeme dönemi başladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde bugüne kadar sadece nakit ödeme kabul eden Geyve Belediyesi’nde kredi kartı ile tahsilat başladı.

İlk işlemi Başkan Selçuk Yıldız yaptı.

Belediye gelir servisinde kredi kartı ile emlak vergisi ödemesini yaparak ilk işlemi gerçekleştiren Başkan Yıldız, “Vatandaşlarımız Geyve Belediyemize yapacakları emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ruhsat harcı ve benzeri ödemeleri artık kredi kartı ile de yapabilecekler. Ödeme kolaylığı sağlayarak vatandaşlarımıza hizmeti en üst seviyeye çıkartmaya çalışıyoruz. Ayrıca şuan altyapısı hazırlanan sistemimiz ile online ödeme almaya da yılbaşı itibari ile başlıyoruz. Geyve Belediyesi’ni çağın gereklerine uygun seviyeye çıkartmak için canla başla çalışıyoruz.” dedi.

Vatandaşlar Geyve Belediyesi gelir servisinde belediyeye yapacakları tüm ödemeleri kredi kartı ile yapabilecekler.