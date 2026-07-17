TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kamuoyundaki '12. Yargı Paketi', hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB), icra ve miras satışları, dolandırıcılık suçları, idari yargı, noterlik işlemleri ve kanuni faiz uygulaması başta olmak üzere birçok alanda önemli değişiklikler getiriyor.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülen ve kamuoyunda '12. Yargı Paketi' olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme; ceza hukuku, icra-iflas, noterlik, idari yargı, hukuk yargılaması ve borçlar hukuku gibi birçok alanda kapsamlı değişiklikler içeriyor.

MİRAS KALAN TAŞINMAZLARIN SATIŞINDA YENİ DÖNEM

Kanunla birlikte, yalnızca mirasçılara ait taşınmazlarda ortaklığın satış yoluyla giderilmesi halinde ilk açık artırma sadece mirasçılar arasında yapılacak. İlk ihalede satış gerçekleşmezse ikinci artırma genel usulle gerçekleştirilecek.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) sistemi yeniden düzenlendi. Buna göre, iki yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezası gerektiren suçlarda gerekli şartların oluşması halinde HAGB kararı verilebilecek. Sanık beş yıl denetim altında tutulacak. Bu süreçte kasıtlı yeni bir suç işlenmemesi ve yükümlülüklere uyulması halinde dava düşecek. HAGB kararlarına karşı istinaf ve belirli durumlarda temyiz yolu da açıldı.

Öte yandan işkence, eziyet ve kamu görevlilerinin kötü muamele niteliğindeki suçlarında HAGB uygulanmayacak.

DOLANDIRICILIK SUÇLARINDA YENİ DÜZENLEME

Dolandırıcılık suçlarında banka hesabı, IBAN veya ödeme aracını maddi menfaat karşılığında kullandırarak suça iştirak eden kişiler için cezada indirim imkanı getirildi. Bu kişilere verilecek ceza yarı oranında indirilebilecek.

Kanuni faiz oranı da yeniden belirlendi. Sözleşmeyle faiz oranının kararlaştırılmadığı durumlarda uygulanacak faiz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın reeskont faiz oranı esas alınarak hesaplanacak.

TEK HAKİMLE GÖRÜLECEK DAVALARIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

İdare ve vergi mahkemelerinde tek hakim tarafından karara bağlanabilecek davaların kapsamı genişletildi. Parasal sınırı 486 bin lirayı aşmayan birçok idari dava tek hakim tarafından sonuçlandırılabilecek.

Noterlik evraklarının mahkemelere elektronik ortamda gönderilmesinin önü açılırken, birçok işlemde fiziki belge yerine elektronik onaylı örnek kullanılabilecek.

Kanunla birlikte belirsiz alacak davasına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak üç ayı geçemeyeceği hükme bağlanırken, elektronik ortamdan duruşmaya katılıma ilişkin yeni kurallar da getirildi.

Adli Tıp Kurumu ihtisas kurulu başkan ve üyelerinin görev süresi dört yıl olarak belirlendi. Hakim ve savcı yardımcılarının eğitim ve sınav süreçleri de yeniden düzenlenirken, hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz bilirkişi incelemesine başvurulması disiplin cezası kapsamına alındı.,

BAZI MADDELER TEKLİFTEN ÇIKARILDI

Genel Kurul görüşmeleri sırasında verilen önergeler doğrultusunda, para alacaklarına ilişkin ilamların icrasını düzenleyen madde ile bilgisayarlarda arama ve el koyma usulünü değiştiren düzenleme teklif metninden çıkarıldı.

Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, bazı hükümler hemen yürürlüğe girerken, elektronik satış ve bazı yargısal uygulamalara ilişkin düzenlemeler ise belirlenen geçiş sürelerinin ardından uygulanmaya başlanacak.

Söz konusu kanun teklifi metni ile Komisyon Raporuna ulaşmak için tıklayabilrsiniz