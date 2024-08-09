Büyükşehir Belediyesi 16 ilçede sürdürdüğü drenaj ve sulama kanalları temizliği ile vatandaşların ürün hasat ederek geçimini sağladığı tarım arazilerini olası taşkın riskinden koruyor ve toprağın en verimli seviyede kalmasını sağlıyor. Yıl boyunca 500 kilometrelik drenaj kanalının temizlenmesi hedefleniyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi her yıl düzeli olarak gerçekleştirdiği drenaj kanallarının bakım ve onarım çalışmalarıyla tarım arazilerine değer katıyor.

16 İLÇEDE HUMMALI ÇALIŞMA

Tarımda verimliliği artırmak, yerleşim yerleri ve tarım arazilerini taşkın riskine karşı korumak amacıyla gerçekleştirilen temizlik çalışmalarını, 16 ilçede belirlenen program dahilinde devam ediyor.

Yılın belirli dönemlerinde etkili olan ani ve şiddetli yağışlar, kırsal bölgelerde sık sık taşkınlara neden olabiliyor.

ÇİFTÇİNİN EKİNİNİ KORUYOR

Büyükşehir ekipleri de her yıl emek verilen ekinlerin hasat edilmesiyle geçimini sağlayan çiftçinin tarımsal değerini korumak için büyük bir hassasiyetle çalışıyor.

İşlevini kaybeden drenaj ve sulama kanalları, Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince temizleniyor.

SEL VE TAŞKINLARI ÖNLÜYOR

Çiftçiler tarafından üretim sürecinde sulama suyu kaynağı olarak kullanılan drenajların temizlenmesiyle tarımsal alanlarda taşkın ve selin önüne geçiliyor.

Ekipler son olarak Akyazı’nın Yenidoğan ve Türkorman Mahallelerinde, Hendek’in Paşaköy ile Serdivan’ın Yukarıdereköy Mahallelerinde çalışmalarını gerçekleştirdi.

TÜM İLÇELERDE TEMİZLİK SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Özellikle kış aylarında çiftçiler için büyük olumsuzluklara yol açan işlevini yitirmiş drenaj ve sulama kanallarını, ekiplerimizi hummalı çalışmalarla temizliyor. Bu temizlik sayesinde tarım arazilerinde olası taşkınları önleyerek tarımsal üretimde verimliliği arttırıyoruz. Çalışmalarımıza son olarak Akyazı, Hendek ve Serdivan ilçelerinde devam ettiğimiz drenaj ve sulama kanalları temizliğine program dahilinde tüm ilçelerimizde sürdürmekteyiz” ifadelerine yer verildi.