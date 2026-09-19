Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 'Fetheden Lezzetler' temasıyla düzenlenen Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali'nde geleneksel el sanatları ürünleri ve unutulmaya yüz tutmuş meslekler, özel olarak hazırlanan platoda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği'nin iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali, ikinci gününde de birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Merinos Parkı'nda oluşturulan özel alanlarda, şehrin köklü mutfak kültürü ve asırlık gastronomi mirası gün yüzüne çıkarılırken yerel üreticiler de sahneye taşındı. Bursa'nın yöresel lezzetlerini tatma fırsatı bulan vatandaşlar, 'Fetheden Lezzetler Platosu'nda ise geleneksel el sanatları ürünlerini yakında görme imkânı buldu.

Festivalin ilk iki gününde Otağ Çadırı'nda 'Kadim Hikayeler Dijitalde Canlanıyor' gösterimi ve meddah gösterisi gerçekleştirildi. 'Yaşayan Bir Bursa Hafızası' sergisinde ise Bursa'nın kültürel ve gastronomik mirası farklı başlıklarla ziyaretçilere aktarıldı. Sergide; 'Bereketli Topraklar', 'Pazar ve Ticaret', 'Yörük Mutfağı', 'Sofra Ritüelleri' ve 'Göçlerle Zenginleşen Mutfak' başlıkları yer aldı. 'Unutulmaya Yüz Tutmuş Meslekler' sergisinde ise İznik Çinisi, kaşıkçı, sepetçi, bakırcı, bıçakçı, çömlekçi, dokumacı ve Keles bebeği gibi geleneksel el sanatları tanıtıldı. DAĞDER çadırında ise 'Kültürel Miras Sergisi' izlenime açılırken ziyaretçilere haşhaşlı halka, buğday haşlaması ve kızılcık şerbeti ikram edildi. Yazar Hilal Koçyiğit tarafından Dede Korkut hikayeleriyle mutfak kültürü, beslenme alışkanlıkları ve sofra gelenekleri anlatıldı. Meddah gösterisi ile çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Etkinliklerin festivalin son gününde de devam edecek.

Festivali ziyaret eden vatandaşlar, düzenlenen gösterilerden ve sergilerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, geleneksel ürünleri ve unutulmaya yüz tutmuş meslekleri yakından görme fırsatı bulduklarını belirterek, kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sunan etkinlikler sayesinde keyifli ve dolu dolu bir festival geçirdiklerini ifade etti. Vatandaşlar, lezzet keşiflerine ve renkli etkinliklere sahne olan festival dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.