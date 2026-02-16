Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları madalyaları toplamaya devam ediyor. Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası Dağ Bisikleti yarışında bisiklet takımı sporcuları, Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonasında ise atletizm takımı sporcuları dereceler elde ederek podyumun sahibi oldular.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Bisiklet ve Atletizm sporcuları, elde ettikleri başarılarla podyuma çıkmayı başardı.

13 ve 15 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Ulusal Türkiye Şampiyonası 1. Etap Dağ Bisikleti Yarışı ve Uluslararası Kızılalan MTB CUP XCO C1 yarışlarında Büyükşehir bisiklet takımı önemli başarılara imza attı.U23 Kadınlar kategorisinde MariiaSukhopalova birinciliği elde ederken, U17 Kadınlar kategorisinde İrem Duman ise üçüncü olarak podyuma çıkmayı başardı.

MERSİN'DE MADALYA YAĞMURU

Bir diğer kategori olan Atletizm branşında ise dereceler peş peşe geldi. Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Türkiye Şampiyonası'na katılan Büyükşehir Atletizm takımı, çeşitli kategorilerde dereceler elde ederken 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle sıralandı:

Şeyma Yıldırar / Disk Atma Büyük Kadınlar Türkiye Birincisi

Aslı Baran / Cirit atma U-20 Kadın Türkiye İkincisi

Mehmet Hasan Coşkun / Çekiç Atma U-18 Erkek Türkiye Birincisi

Nurşen yaman / Cirit Atma U-20 Kadın Türkiye Üçüncüsü

Hüseyin Arda İçköprü/ Cirit atma U-20 Erkek Türkiye Üçüncüsü

Emin Hatipoğlu / Çekiç Atma U-20 Türkiye Üçüncüsü