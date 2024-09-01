Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcuları İzmir’de düzenlenenTürkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi ve Olimpik Deneme Atletizm Yarışları’nda kazandıkları madalyalarla göz doldurdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcuları, İzmir’de düzenlenen Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Olimpik Deneme Atletizm Yarışları’nda birbirinden önemli başarılar elde etti.

Çeşitli branşlarda şehrimizi temsil eden sporcularımızdan Selma Davulcu, Cirit Atma birincisi, Kerem Turmamış Sırıkla Atlama birincisi, Neşenur Uçan 300-100 Engel birincisi, Duru İklim Kanadalı 400-400 Engel birincisi, Şeyma Yıldırar Disk Atma birincisi oldu.

Ayrıca Hüseyin Arda İçköprücirit atma birincisi, Anıl Mete Çelik Aslan cirit atma birincisi, Recep Tayyip Satır 100 metre ikincisi, Simay Yıldız 100 metre engel ikincisi ve Emin Hatipoğlu iseçekiç atma ikincisi oldu.

Büyükşehir’in sporcuları, kazandıkları bu başarıyla Sakarya’ya büyük bir gurur yaşattı. İzmir’de göz dolduran sporcularımızı Büyükşehir Belediyesi yaptığı paylaşımla tebrik etti.