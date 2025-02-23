Sakarya Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele mesaisine devam ediyor. Ulaşıma kapanan 30 yoldan 25’i ulaşıma açıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele mesaisine şehrin dört bir yanında devam ediyor.

Merkez ilçelerde ulaşımda aksaklıklar yaşanmazken şehrin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde ise kar etkisini yoğun şekilde gösteriyor.

40 araç ve tam teşekküllü 80 kişilik ekiple sahada mücadele eden Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri, kapalı 30 yoldan 25’ini ulaşıma açtı.

Alınan bilgiye göre yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 5 grup yolunda küreme çalışmaları devam ediyor.