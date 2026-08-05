İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Yakaköy'deki 15 dönümlük Doğal Tarım Çiftliği'nde oluşturulan Kent Bostanı'nı ziyaret etti.

İZMİR (İGFA) - İlk hasatta detaylı incelemelerde bulunan Başkan Eşki, atıl alanları kentsel tarıma kazandırarak Türkiye rekorları kırdıklarını vurguladı ve müjdeyi verdi: 'Şehrin tam merkezinde, 30 dönümlük dev bir kent bostanını daha Bornovalı kadınların ve halkımızın hizmetine sunacağız.' İlk hasattan elde edilen ürünler Kent Market raflarında yerlerini almaya başladı.

Kentsel alanlarda tarımsal üretimi artırmak ve vatandaşları sağlıklı gıdayla buluşturmak amacıyla projeler geliştiren Bornova Belediyesi, kentsel tarım hamlesinde vites büyütüyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Yakaköy'deki Doğal Tarım Çiftliği bünyesinde kurulan 15 dönümlük Kent Bostanı'nda incelemelerde bulunarak hem mevcut üretim verimliliğini değerlendirdi hem de ilçede hayata geçirilecek dev kentsel tarım vizyonunu paylaştı.

400 KADIN VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ HASATTA BULUŞTU

Yakaköy'de hayata geçirilen modelin sosyal dayanışma boyutuna dikkat çeken Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu alanın özellikle şehir merkezinde toprağa erişimi olmayan kadınlar için özel olarak tasarlandığını belirtti.

15 dönümlük arazide bereketli bir hasat dönemine girdiklerini söyleyen Eşki, üretim sürecine dahil olan yaklaşık 400 Bornovalı kadının ve üniversite öğrencisinin mahsulleri bizzat topladığını ifade etti.

MAHSULLER EVLERE VE KENT MARKETLERE GİDİYOR

Bostandan elde edilen ürünlerin dağıtım modeli, Bornova'daki sosyal belediyecilik anlayışının da altını çiziyor. Hasat edilen domates, biber ve patlıcanlar hem üretici kadınların hem de öğrencilerin ev bütçelerine katkı olarak kendi mutfaklarına gidiyor. Ayrıca öğrencilerin yapacağı hasadın bir bölümü, Bornova Belediyesi'nin Kent Marketleri aracılığıyla ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılmaya başlandı.

BAŞKAN EŞKİ: 'KENDİ REKORUMUZU 3 KERE EGALE ETTİK'

Yakaköy'deki Kent Bostanı'nda yaptığı incelemelerin ardından konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, şu ifadeleri kullandı.

'Türkiye'nin en büyük kent bostanın'dayız. Burası tabii şehir merkezine uzak olduğu için etrafta oturan komşu hanımların gelebileceği bir bostan değil. Şehir merkezinde bostan yeri olmayan ama talebi olan kadınlarımız için düzenlediğimiz bir bostan alanı. 15 dönümlük bu bostanda domates, biber, patlıcan yetiştirdik. Oldukça da verimli bir hasat dönemiyle karşı karşıyayız. Bornova'nın merkezinde farklı mahallelerinde oturan yaklaşık 400 kadın burada hasat yapıyor.

Bunun dışında da üniversite öğrencilerimiz gelip burada hasat yapıyor. Her biri aldıkları ürünleri evlerine götürüyor. Üniversite öğrencilerimizin yaptığı hasatın bir kısmını da kent marketlerden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz ulaştırıyoruz. Bornova'daki tüm enerjiyi, tüm atıl alanları kullanmak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Türkiye'nin en büyük 3 kent bostanı Bornova'da. Yani kendi rekorumuzu 3 kere egale ettik. Şimdi daha büyüğünü, Bornova'da şehrin ortasında yaklaşık 30 dönümlük bir kent bostanı olarak vatandaşlarımıza, ev hanımlarımıza kazandıracağız.'

BORNOVA'DA HEDEF: BOSTANSIZ MAHALLE BIRAKMAMAK

İlçedeki tüm enerjiyi ve boş duran alanları halkın yararına kullanmakta kararlı olduklarını ifade eden Başkan Eşki, mevcut başarılarla yetinmeyeceklerini söyledi.

Yakaköy'deki 15 dönümlük başarının ardından Bornova'nın tam kalbinde planlanan 30 dönümlük yeni kent bostanı için hazırlıklar hızlandırıldı.

Proje tamamlandığında ev hanımları ve kent merkezinde yaşayan Bornovalılar, yürüyüş mesafesinde modern ve geniş bir tarım alanına kavuşmuş olacak.

KENT MERKEZİNDE YEŞİL DÖNÜŞÜM VE KENTSEL TARIM

Modern dünyada hızla yayılan kent bostanları, şehir sakinlerinin beton bloklar arasında toprakla bağ kurmasını sağlayan en önemli sosyal ve ekolojik projelerin başında geliyor.

Bornova Belediyesi de bu küresel vizyonu yerel ihtiyaçlarla birleştirerek ilçedeki atıl arazileri adeta birer üretim vahasına dönüştürüyor. Bu alanlar yalnızca ekolojik dengeye katkı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda şehir içi mikroklimaları destekliyor, karbon ayak izini azaltıyor ve kent insanına sürdürülebilir bir yaşam alternatifi sunuyor.