Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımının yoğun noktalarından biri olan 15 Temmuz Köprülü Kavşağı'nda sürüş konforunu düşüren zemin bozulmalarına müdahale etti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli genelinde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan noktalara hızlı müdahalelerde bulunuyor. Bu kapsamda İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan ve Gölcük ile Başiskele yönlerine ulaşım sağlayan 15 Temmuz Köprülü Kavşağı'nda kapsamlı bir üstyapı çalışması gerçekleştirildi.

KÖPRÜ GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI YENİLENDİ

Yoğun araç trafiğine hizmet veren kavşakta zaman içerisinde meydana gelen zemin oturmaları, köprü giriş ve çıkışlarında kot farkı oluşturmuştu. Sürüş sırasında araçlarda sarsıntıya neden olan ve yol konforunu olumsuz etkileyen bu durum, Büyükşehir A Takımı ekiplerinin titiz çalışmasıyla ortadan kaldırıldı. İlk olarak kot farkına neden olan eski asfaltı trimer kazısı yöntemiyle kaldıran ekipler, ardından köprüyle uyumlu kotta yeni asfalt serimi gerçekleştirerek sürücülere daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sağladı.

DAHA AKICI VE KONFORLU ULAŞIM

Çalışmanın tamamlanmasıyla köprü giriş ve çıkışlarındaki kot farkı giderildi, yol yüzeyi daha düzgün ve dayanıklı hale getirildi. Böylelikle sürücülerin güzergâh üzerindeki konfor kaybı ortadan kaldırılırken araç geçişlerinin daha güvenli ve akıcı olması sağlandı. Yenilenen üstyapı sayesinde kentin önemli ulaşım bağlantılarından biri olan kavşakta yolculuk kalitesi de yükseltildi.

GECE ÇALIŞTILAR, GÜNDÜZ ULAŞIMA AÇTILAR

Büyükşehir ekipleri, günlük ulaşımın ve bölgedeki trafik akışının en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmayı gece saatlerinde gerçekleştirdi. Geçici olarak araç trafiğine kapatılan kavşakta gerekli yönlendirme tabelaları ve uyarı levhaları yerleştirilerek sürüş güvenliği için tüm önlemler alındı. Gece boyunca aralıksız çalışan ekipler, üstyapı yenilemesini sabahın erken saatlerinde tamamlayarak kavşağı yeniden ulaşıma açtı.

A TAKIMI ULAŞIMIN AKSAMAMASI İÇİN SAHADA

Kentin dört bir yanında bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdüren Büyükşehir A Takımı, günlük yaşamı etkileyen sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor. 15 Temmuz Köprülü Kavşağı'nda gerçekleştirilen çalışmayla da yoğun kullanılan bir güzergâh daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşıma hazır hale getirildi.