İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında farklı engel gruplarından yurttaşları denizle buluşturmaya devam ediyor. Engellilerin erişimine uygun araçlarla engelsiz plajlara ulaştırılan İzmirliler, gün boyunca denizin tadını çıkarıyor, özgürlüğe kulaç atmanın mutluluğunu yaşıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de engellilere yönelik faaliyet gösteren dernekler, deniz gezilerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün engelsiz araçlarıyla gerçekleştiriyor.

Farklı engel gruplarından yurttaşların kullanımına uygun erişilebilir araçlar, engellileri sabah saatlerinde erişilebilir plajlara götürerek gün sonunda da geri dönüşü sağlıyor.

Seferihisar Engelsiz Eşit Yaşam ve Kampçılık Derneği'nin (SEKADER) engelli erişimine uygun tesisine giden misafirler, önce kahvaltı yapıyor, ardından da denizle buluşuyor.

YAZ BOYU DENİZ HİZMETİ

Çalışma hakkında bilgi veren Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nde görevli Murat Atayoğlu, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak asansörlü araçlarımızla engelli yurttaşların erişilebilir plajlara gitmesini ve dönüş yapmasını sağlıyoruz. Engelli yurttaşlar genelde bağlı oldukları dernekler üzerinden bize ulaşarak araç desteği alabiliyor. Deniz etkinliği programımız yaz boyu sürecek' dedi.

'ARAÇ DESTEĞİ OLMASA GELME İMKÂNIMIZ OLMAZ'

Deniz etkinliğine katılan ortopedik engelli Selver Yılmaz, 'Günümüz çok güzel geçiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi sağ olsun, servisimizi gönderdi ve denize geldik. SEKADER de bizimle çok ilgileniyor. Allah razı olsun. Buraya gelince çok mutlu oluyoruz, kendimizi evimizde gibi hissediyoruz' dedi. Ortopedik engelli Nilüfer Pehlivan da 'Buraya yıllardır geliyorum. Erişilebilir bir plajı var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin araç desteği de bizim için çok önemli. Aksi takdirde gelme imkânımız yok. Olsa da bu bizim için çok zor. Bugün gelen araç çok rahat ve güzeldi. Fazla sayıda tekerlekli sandalye sığabiliyor. Rahatça gelip gidebiliyoruz' diye konuştu.